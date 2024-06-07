(G)I-DLE香港演唱會｜韓國女團(G)I-DLE暑假再襲港 亞博Arena連開兩場

韓國人氣女團(G)I-DLE今年展開第三次世界巡迴演唱會[iDOL]，落實香港站於夏天再度來港演出。2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN HONG KONG將於今年8月24日及25日（星期六及星期日），一連兩天在AsiaWorld-Arena(1號展館)舉行，票價分為港幣$1,899(VIP)、$1,599、$1,299、$999和$699。門票將於6月21日（星期五）上午10時起經購票通(Cityline)及大麥網(Damai)公開發售。

(G)I-DLE是韓國CUBE Entertainment旗下女子組合，她們以精彩的舞台表演和超穩定的唱功，獲全世界粉絲喜愛。去年(G)I-DLE舉行的世界巡迴演唱會[I am FREE-TY]，在全球18個地區合共演出24場，當中的香港站也因為火速售罄而加開一場。早前，(G)I-DLE宣布舉行全新世界巡迴演唱會[iDOL]，將於8月在首爾揭開序幕，計劃到訪東京、台北、曼谷、墨爾本和悉尼合共14個城市開唱。香港站是今次巡演的第2站，她們移師更大的場館Arena 舉行，消息一出又引起一片撲飛熱。