《Good Day》製作組出聲明 全刪金秀賢聲音與畫面 包括與GD的新歌錄音

韓國MBC電視台綜藝節目《Good Day》，昨晚播出的一集公開了在G-Dragon的指導下，進行錄音室灌錄歌曲的情況，當中包括國勳、任時完、黃光熙、丁海寅、曹世鎬及女團aespa等，又進行演員們的私人物品拍賣，唯播出片段全程不見金秀賢的身影。
據悉，金秀賢雖然參與了昨日播出的《Good Day》的錄製，但所有鏡頭被完全刪除，包括他參與的名星拍賣會，和翻唱1988年由二人組合City Boys推出的熱門歌曲《Telepathy》錄音計畫。而昨晚播出女團2NE1隊長CL的片段中，本可見到秀賢短暫坐在全場合照的中央。然而製作人利用編輯效果裁剪了圖像，以確保他不會出現在螢幕上。
《Good Day》製作組對於傳媒查詢時，特發聲明表示，「我們經過慎重討論，因此決定刪減已拍攝的片段，而剛播出的一集，是在2月18日拍攝的，製作組決定盡量編輯金秀賢先生的出場部分。而3月13日金秀賢先生的個別錄音部分，亦都不會在節目內播出。」
金秀賢被指與已故女星金賽綸拍拖，又指他在女方未成年時就戀上對方，他早前特別開記者會，誓神劈願稱對方成年後兩人才相戀，又指對方家屬及YouTube頻道「橫豎研究所」捏造事實，因此透過律師起訴對方，向對方索償110億韓圜作緋謗的賠償。