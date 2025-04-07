《Good Day》製作組出聲明 全刪金秀賢聲音與畫面 包括與GD的新歌錄音

韓國MBC電視台綜藝節目《Good Day》，昨晚播出的一集公開了在G-Dragon的指導下，進行錄音室灌錄歌曲的情況，當中包括國勳、任時完、黃光熙、丁海寅、曹世鎬及女團aespa等，又進行演員們的私人物品拍賣，唯播出片段全程不見金秀賢的身影。

據悉，金秀賢雖然參與了昨日播出的《Good Day》的錄製，但所有鏡頭被完全刪除，包括他參與的名星拍賣會，和翻唱1988年由二人組合City Boys推出的熱門歌曲《Telepathy》錄音計畫。而昨晚播出女團2NE1隊長CL的片段中，本可見到秀賢短暫坐在全場合照的中央。然而製作人利用編輯效果裁剪了圖像，以確保他不會出現在螢幕上。