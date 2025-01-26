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娛樂
2025-01-26 23:15:00

Hanni@NewJeans現身BABYMONSTER世巡 與fans合照又簽名 簽證問題已解決？

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Hanni昨晚現身BABY MONSTER世巡，更有求必應和合照及簽名。

Hanni昨晚現身BABY MONSTER世巡，更有求必應和合照及簽名。

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韓國女團BABY MONSTER，昨晚於「K-Pop聖地」首爾的KSPO DOME舉行首次世界巡演《HELLO MONSTERS》，現場氣氛超級熱烈，吸引不少K-Pop Idol入場欣賞，其中近日正為團體徵集新名的NewJeans Hanni，亦有到現場欣賞，更與fans合照留念。

Hanni昨晚睇騷fans認出，fans還要求與她合照及簽名，而她十分友善，對fans有求必應，該fans寫道：「我去看BABY MONSTER的演唱會，結果Hanni就坐在我後面！ㅠㅠㅠ 她還跟我拍了張超可愛的照片，真的是太善良了！我妹妹從她們出道以來就是粉絲，所以我一直都有在關注你。我真的很感激你一直做得這麼好，我會永遠支持你的！當我告訴她這些的時候，她差點就要哭了，不過她一直說非常感謝，真的是個超級善良的孩子！」

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BABY MONSTER演唱會非常精彩，吸引Hanni親身前住欣賞。 Calvin Klein再搵NewJeans代言春季新裝，不過去掉團體名，只採用成員名字。 Calvin Klein再搵NewJeans代言春季新裝，不過去掉團體名，只採用成員名字。 Calvin Klein再搵NewJeans代言春季新裝，不過去掉團體名，只採用成員名字。

fans又指，Hanni非常喜歡BABY MONSTER這場演唱會，「Hanni到最後還跟我說bye bye，因為我沒有地方可以讓她簽名，所以我就打開手機裡的記事本，讓她在那裡簽名！ 她在我身後彎腰，一直不停地道歉，說她的頭髮掉下來，我則一直說沒關係，真的太可愛了！」

Hanni現身BABY MONSTER演唱會，即代表她簽證沒有問題。而ADOR曾指正在準備延長Hanni簽證所需的文件。不過，如果Hanni繼續以該簽證活動，等於是承認自己仍屬於ADOR，這在合約相關的訴訟中可能會對她不利。

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