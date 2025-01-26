Hanni@NewJeans現身BABYMONSTER世巡 與fans合照又簽名 簽證問題已解決？

Hanni昨晚睇騷fans認出，fans還要求與她合照及簽名，而她十分友善，對fans有求必應，該fans寫道：「我去看BABY MONSTER的演唱會，結果Hanni就坐在我後面！ㅠㅠㅠ 她還跟我拍了張超可愛的照片，真的是太善良了！我妹妹從她們出道以來就是粉絲，所以我一直都有在關注你。我真的很感激你一直做得這麼好，我會永遠支持你的！當我告訴她這些的時候，她差點就要哭了，不過她一直說非常感謝，真的是個超級善良的孩子！」

該fans又指，Hanni非常喜歡BABY MONSTER這場演唱會，「Hanni到最後還跟我說bye bye，因為我沒有地方可以讓她簽名，所以我就打開手機裡的記事本，讓她在那裡簽名！ 她在我身後彎腰，一直不停地道歉，說她的頭髮掉下來，我則一直說沒關係，真的太可愛了！」

Hanni現身BABY MONSTER演唱會，即代表她簽證沒有問題。而ADOR曾指正在準備延長Hanni簽證所需的文件。不過，如果Hanni繼續以該簽證活動，等於是承認自己仍屬於ADOR，這在合約相關的訴訟中可能會對她不利。