《i.SWIM》鐵定7月11日播出 MIRROR三子同Jeffrey鬥騷肌

《i.SWIM》由MIRROR成員呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)、王智德(Alton)，以及魏浚笙(Jeffrey)、P1X3L、王智騫(Martin)和陳毅燊(ANSONBEAN)等參與演出。劇集開拍時已引來熱話，今日ViuTV宣布將於下月11日播出。劇中有多位男星一齊大晒肌肉，他們為了令自己的線條更好看，不停操肌，就連Edan在拍攝期間也不停大晒自己的健身成果。

全劇只得10集

《i.SWIM》只得10集，故事改編自導演馮志強的原創小說《I SWIM》，由他親自執導及編劇。劇集早前獲邀在第十四屆芝加哥亞洲躍動電影節率先播出首兩集。故事講述Edan與Jeffrey展開一段亦師亦友亦敵的競賽，他們將會上演一場天賦與努力的較量，劇情非常熱血。

導演預告有重量級泳手

Edan在劇中飾演中學泳隊隊長「李馬榮」；Jeffrey則是天才泳手「余浪沖」；Stanley飾演的「王亞樂」是校內明星，運動健將一名；而Alton的角色是泳隊主將「羅力森」。由於劇集的角色都是游泳健將，所以他們要不停練水，加上拍攝游泳戲份時正值寒冬，Stanley與Alton就曾提及到因太凍的關係，險些暈倒及抽筋。

此外，導演馮志強在IG曾分享了一名肥胖小朋友在泳池中暢泳，並留言說︰「《i.SWIM》神秘終極大BOSS登場，究竟佢係咩型嘅泳手？」未知這位小朋友是不是扮演其中一位主角的童年呢？