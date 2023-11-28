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娛樂
2023-11-28 19:26:40

Ivy So初演舞台劇《百分百感覺2024》 吳肇軒Locker向蘇蝦道歉

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舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行記者會。 (陳奕釗攝)

舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行記者會。 (陳奕釗攝)

香港經典愛情漫畫《百分百感覺》（Feel 100%）今日正式宣布搬上舞台，由吳肇軒、林家熙（Locker）、蘇雅琳（Ivy So）、顏卓靈擔任四位主角，並聯同有份演出的舞台劇演員胡偉寶（Vida）出席戶外舉行的記者會。

今日下午，舞台劇《百分百感覺2024》的五位演員齊到AIRSIDE出席記者會，大批蘇蝦（Ivy So粉絲稱呼）到場支持，更有同學仔放學即趕到現場追星，原作者劉雲傑亦有現身。是次記招以別開生面形式展開，先安排吳肇軒與Locker模擬開道歉大會，兩位男主角不僅低頭鞠躬，Locker還表示：「其實呢次道歉大會係想同香港七百萬市民，特別係Ivy So嘅蘇蝦們…」吳肇軒再說：「因為我同Locker嚟緊會溝Ivy So！」隨即惹來在場粉絲一陣噓聲。之後，Ivy So、顏卓靈、胡偉寶一同站台，眾人逐一介紹飾演角色，吳肇軒演Jerry Locker剛演許樂，而Ivy So、顏卓靈分別扮演Cherie及Jackie，兩男更預告舞台劇將有「身體接觸」，吳肇軒會與胡偉寶上演大膽床上戲，除了透露舞台劇賣點外，幾位演員亦有玩即場遊戲，分別擺出踢腿、二人瑜伽及派心心動作，之後更與嘉賓倒顏料進行儀祝舞台劇大賣。

舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行記者會。 (陳奕釗攝) 舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行記者會。 (陳奕釗攝)

《百分百感覺》先後多次拍成電影及劇集，當中以鄭伊健、鄭秀文、梁詠琪、葛民輝合演的1996年電影版最為經典，製作舞台劇則是第一次，吳肇軒、LockerIvy So、顏卓靈結束記者會後接受訪問，Locker表示因劇情需要會有身體接觸，二人表示擔心激嬲蘇蝦所以先要道歉，不過補充演出時都會尊重對手，問到排練時暫時有甚麼身體接觸，Ivy表示：「攬攬都有嘅。」Ivy就爆吳肇軒跟Vida有翻來覆去動作，吳肇軒說：「從影以來最激烈。」透露盡量會除衫上陣，他補充：「因為現在係第一次為工作而去健身，睇吓呢兩個月可以做啲乜嘢，導演強調想有少少裸嘅感覺俾觀眾睇嘅。」Locker亦會有脫衣場面，還會濕身與Ivy演對手戲，Locker笑言要買重保險，打算今天找保險經紀，兩男又稱排戲以外不會出街，Ivy So就指自己粉絲好善良

吳肇軒、顏卓靈擺出踢腿動作。 (陳奕釗攝) 吳肇軒、胡偉寶玩遊戲做二人瑜伽動作。 (陳奕釗攝) 林家熙、蘇雅琳應要求大派心心。 (陳奕釗攝)

由於漫畫版兩位男主角體型勁Fit，故吳肇軒現時目標是不希望失禮Jerry這個角色，他指每次都會想起自己偶像陳奕迅做過的Jerry，顏卓靈就指故事屬漫畫改編，希望大家欣賞這個版本，她亦透露會有少少頗激場面，因有體力勞動故開始做Gym應付，跟白子分手後回復單身，顏卓靈被問會否沒有包袱演出親密戲，她自言一向為演出沒有壓力

主辦方暫時未公布場次，但他們預計最少會演出十多場，宣傳海報日前於網上流出，Locker被指撞樣好友Tyson Yoshi，他稱當日排戲期間，突然收到Tyson Yoshi的短訊，連Tyson自己最初也以為是自己，不過Locker就認為不太相似，直指老友「佢咁大嚿」！毫無舞台劇經驗的Ivy So，謙稱入行時間跟三位前輩短，直認一開始時非常緊張，幸好導演及拍檔們都很好，給予她很多時間，亦叫叫她放開一點，合作相當愉快。《百分百感覺2024》明年1月13日起會假演藝學院歌劇院公演，12月2日優先訂票，門票於12月5日正式公開發售。

舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行舉行記者會。 (陳奕釗攝) 舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行記者會。 (陳奕釗攝) 舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行記者會。 (陳奕釗攝) 舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行記者會。 (陳奕釗攝) 舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行記者會。 (陳奕釗攝) 舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行記者會。 (陳奕釗攝) 舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行記者會。 (陳奕釗攝) 舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行記者會。 (陳奕釗攝) 舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行記者會。 (陳奕釗攝) 舞台劇《百分百感覺2024》今日舉行記者會。 (陳奕釗攝)

歷代《百分百感覺》回顧

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《百分百感覺》 1996年電影版 《百分百感覺II》 2001年電影版 《百分百感覺》 2002網劇版 《百分百感覺2003》 2003年電影版 《百分百感覺2024》 2024年舞台劇版
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