Ivy So成首位COLLAR成員競逐百大美女 強尼入圍俊男

美國網站TC Candler舉行的年度「全球百大俊男美女2022」，今年新增了「課金」獲提名制度，令入圍名單日日有「驚喜」。今天(16日）最新公布的入圍者包括有「ViuTV一哥」之稱的強尼（許博文）、還有「顏值擔當」蘇雅琳（Ivy So），成首位COLLAR成員入圍百大美女。

另外，還有憑台劇《想見你》而人氣急升的許光漢、曾參與ViuTV節目《晚吹 - Close噏》的模特兒兼演員盧倩儀（Shirley)亦同樣入圍。