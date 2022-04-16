Ivy So成首位COLLAR成員競逐百大美女 強尼入圍俊男

美國網站TC Candler舉行的年度「全球百大俊男美女2022」，今年新增了「課金」獲提名制度，令入圍名單日日有「驚喜」。今天(16日）最新公布的入圍者包括有「ViuTV一哥」之稱的強尼（許博文）、還有「顏值擔當」蘇雅琳（Ivy So），成首位COLLAR成員入圍百大美女。
另外，還有憑台劇《想見你》而人氣急升的許光漢、曾參與ViuTV節目《晚吹 - Close噏》的模特兒兼演員盧倩儀（Shirley)亦同樣入圍。
強尼得知消息後，即在社交平台轉發圖片，並「戴頭盔」列出三個入圍的可能性，他搞笑寫道︰「嗱~ 呢單嘢，先唔理內容係選乜都好，我得出以下三個可能性同領悟：1. 做咗咁多年，知道原來真係有人會鐘意自己，默默咁支持，甚至為你去做啲傻嘢，就好似呢壇...... 個心係暖嘅，多謝你哋。（Fan-Page admin已自首話唔關佢事，仲話原來佢都有同路人）。2. 有班老友，話想整蠱我好耐，似乎終於俾佢哋等到呢個機會啦！不過咁，就算真係俾你哋玩，我都like，因為呢份幽默都算令我有啲『飛屎』丫～ 國際級喎，Haha﹗3. 外國人嘅口味，我明喎~ 經常見啲老外攬住身邊嘅亞洲babies，好多時望完我都係『嘩』一聲㗎！咪同今次一樣囉~ 講完～大家都應該開心晒啦，咁就好喇﹗聽日一於買廿蚊牛雜食慶功！賀賀佢﹗」一眾粉絲都紛紛留言送上祝賀。