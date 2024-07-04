Ivy So@COLLAR現身銅鑼灣 大爆Winka沖涼秘密

Ivy So今日中午現身銅鑼灣鬧市，場面熱鬧。(羅錦鴻攝)

COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)今日中午現身銅鑼灣鬧市，為代言沐浴露出席活動，吸引大批「蘇蝦」到場支持，fans更企滿對面馬路，場面熱鬧。大會請來陳安立擔任主持，穿上白色幼帶背心裙的Ivy So，甫登場立即引來粉絲熱烈歡迎。

現場粉絲提前一個月向Ivy So預祝生日。(羅錦鴻攝)

活動上，Ivy So透露愛浸泡泡浴，而現場粉絲更提前一個月向女神預祝生日。她在廣告中同樣以女神形象降臨，更在鏡頭前演出沐浴畫面，對於成為「沐浴巨星」，她坦言在人前沖涼有點尷尬，她稱：「拍攝時有十幾二十個人望住，所以有少少怕醜。」自爆平時沖涼速度快，是鏡頭前的加速版，很滿意廣告出來的美感效果。

Winka沖涼最耐 談到COLLAR成員中沖涼最耐首推陳泳伽（Winka），Ivy稱最深刻一次是去對方屋企，當時正想去廁所才拍門催促，指Winka應該很Enjoy沖涼過程，又會邊沖邊唱歌。平時跟隊友出Trip，Ivy都會搶先用廁所，而Winka也自知用得耐會殿後，也不會避免跟Winka同房。

Ivy So爆Winka沖涼沖最耐。

食晒成個槤榴 Ivy剛從越南旅遊返港，被同行友人踢爆獨食一整個槤榴，她解釋：「因為我同兩個朋友去，佢哋兩個都好討厭榴槤，好開心可以自己一個食晒佢，不過冇人同我分享。」並續說：「兩日我分咗三餐食。」雖然不怕燥熱，但比較擔心變肥。 是次越南之行除了食榴槤及品嚐螄蚶外，又到水上樂園，被朋友拍下在池中「反艇」黑材料，問到幾個女仔旅遊有否被搭訕？Ivy表示：「又冇喎！當地人都好純樸。」

為《玩轉腦朋友2》配音獲隊友支持 Ivy So為迪士尼與彼思動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）聲演粵語版阿樂，電影已在港上映優先場，對於獲得好評，Ivy坦言上映前一直好緊張，擔心大家反應，隊友Marf更搶先捧場，她稱：「Marf睇咗，因為Marf由我Casting嗰陣好鼓勵我，仲有阿Gao，佢哋話好啱我，最後做到都好開心，佢哋都攞換票證。」