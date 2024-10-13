Jennie單曲《Mantra》 47國iTunes歌曲榜奪冠

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，於上周五正式推出個人獨立發展後的首支單曲《Mantra》。這首歌曲在發布僅一天，迅速在全球47個國家和地區的iTunes流行歌曲榜(Top Song)上奪得第一名，顯示Jennie強大的影響力和人氣。
《Mantra》這首歌的主題，旨在為每個人打造自身獨特魅力而加油助威，傳遞愛自己和女孩間應該相互支持的重要信息。歌曲中，Jennie展現她獨特的音樂風格和個人魅力，讓樂迷感受到強烈自信和積極態度。她的獨特氛圍在這首歌中得到充分的展現，使聽眾們能夠感受到音樂所帶來的力量和鼓舞。
美韓兩地YouTube人氣榜冠軍
據悉，《Mantra》於周五正式上架，並在周六上午9時的統計中，在美國、新加坡、巴西、菲律賓等國家的iTunes流行歌曲榜上均位居首位。此外，這首歌曲的MV在韓國和美國的YouTube人氣榜上，亦快速躍升至榜首，顯示Jennie在音樂界擁有持續吸引力。
Jennie的音樂發展，一直備受粉絲和媒體高度關注，她在BLACKPINK中的表現已經證明其才華，而此次獨立發展，則為她音樂生涯開闢新篇章。《Mantra》不僅在商業上取得驚人成就，也在藝術層面上展現獨特音樂氛圍，無疑是她音樂旅程中一個重要里程碑。