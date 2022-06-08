《JOKER小丑》續集在望！編劇post 2張相令影迷立即醒神

祖昆馮力士(Joaquin Phoenix）憑《小丑》嘅神級演出勇奪影帝，戲中被欺壓小人物踏上成魔之路嘅歷程，的確諗唔到成個荷里活仲有邊個可以咁喪咁淋漓盡致。

《小丑》成為美國電影分級制評為R級（即香港嘅三級片）電影當中，史上最賣座嘅一套，全球票房超過10億美元！我敢講，Joaquin Phoenix嘅演出佔咗5億。套戲仲得到11項奧斯卡提名，叫好又叫座，片尾又有好大條伏筆，理應會拍續集。但係出品商華納早排先同Discovery合併，監製Toby Emmerich走人，Joaquin Phoenix又未有聲氣簽約拍續集，一切都似未confirm。

直到今朝睇IG，見到《小丑》導演Todd Philips post咗2張相，個心當堂定返晒︰一張係《小丑》續集劇本嘅相，戲名暫定係Joker: Folie à deux，呢個法文詞解作「共享型精神障礙」，係指一個有精神病症狀嘅人，可以將妄想傳俾另一個人。有睇《小丑》又記得個結尾嘅，應該想像到今集會係咩局面。另一張係Joaquin Phoenix擔住支煙睇緊劇本 － 荷里活一向多保密協議又剩，劇本俾得你睇，仲出得post，點會唔係傾實咗？

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