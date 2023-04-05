《JOKER小丑》華堅馮力士挑戰演技巔峰 《寶驚魂》演繹癲狂夢魘人生

被喻為近年點石成金的電影公司A24，繼早前《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）橫掃各大頒獎禮後，即將推出由奧斯卡影帝《JOKER小丑》華堅馮力士(Joaquin Phoenix)主演、《祖孽》鬼才導演亞里艾斯特(Ari Aster)主理的《寶驚魂》(Beau Is Afraid)，其他演員包括《破案三人行》尼芬連恩(Nathan Lane)、《書中自有魔怪谷》艾美賴恩(Amy Ryan)，以及格林美獎得主《荷里活》柏蒂露邦(Patti LuPone)等。

為華堅馮力士度身訂造

暌違4年，亞里艾斯特再次自編自導，與《北族人》拉斯紐遜(Lars Knudsen)的《寶驚魂》共同監製。透過海報，可率先預視電影瀰漫離奇的氛圍，呈現主角人生四個階段的模樣，穿著睡衣，彷彿經歷無止盡的惡夢。預告的畫風在虛實之間切換，相當詭異，亞里艾斯特再度透過「家族」題材，為華堅馮力士度身訂造一個極具驚駭美學的新境界。電影將於4月20日在香港獻映。

劇情講述阿寶(華堅馮力士飾)獨自住在市中心的一棟公寓，基於容易焦慮和偏執，每分每刻都活像是一場醒著的噩夢。阿寶即將要去探望母親(柏蒂露邦 飾)，由於他的噩夢人生都與母親有關，於是先去看他的長期治療師(史提芬麥堅尼漢特臣 飾)。不過，出發前夕，混亂接踵而至……瘋狂經歷讓他偏離目的，在地圖上都沒有標註的道路上，阿寶被迫面對自己生活和那些近身的人口中的大話連篇。