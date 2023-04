《JOKER小丑》華堅馮力士挑戰演技巔峰 《寶驚魂》演繹癲狂夢魘人生

被喻為近年點石成金的電影公司A24,繼早前《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)橫掃各大頒獎禮後,即將推出由奧斯卡影帝《JOKER小丑》華堅馮力士(Joaquin Phoenix)主演、《祖孽》鬼才導演亞里艾斯特(Ari Aster)主理的《寶驚魂》(Beau Is Afraid),其他演員包括《破案三人行》尼芬連恩(Nathan Lane)、《書中自有魔怪谷》艾美賴恩(Amy Ryan),以及格林美獎得主《荷里活》柏蒂露邦(Patti LuPone)等。