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娛樂
2023-09-22 17:45:12

JPEX｜莊鍶敏連環損手變「商界燈神」　 化妝學校、點心店、的士牌連買樓都全蝕

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莊思敏早前拍攝電影《女子監獄》，飾演懲教人員

莊鍶敏（舊名莊思敏）父親係已故拿督，外界盛傳莊家資產數以億元計。雖然家底厚，但莊鍶敏多年來努力投資增值，仲拍片教人搵錢，不過唔係次次扑中。由多年前搞經理人公司、化妝學校到後來涉足開點心店、投的士牌，統統瀨嘢。不過唔緊要，失敗乃成功之母！

傳與苟芸慧因財失義大打出手

入行幾年，莊鍶敏已經有搞生意，開經理人公司同化妝學校，但到2014年底，莊思敏向外界透露2項生意都因為經濟環境而要結束，仲話損失咗7位數字添。2015年莊思敏又搞生意，同朋友夾份開點心店，當時苟芸慧據報自稱都有投資，但莊就話苟姑娘唔喺股東名單上，又話冇喺鋪頭見過對方。

嗰時有傳莊鍶敏同苟芸慧因此不和，甚至話大打出手！但係雙方喺微博互相留言淡化事件，今年初莊鍶敏同苟芸慧更同場出席gathering，相信冇事喇。至於點心店，2019年莊鍶敏聲稱因為社會運動，3個月勁蝕150萬，因此要轉手。

莊思敏做生意全都損手收場。

陷入何文田「蝕讓之城」

香港人最叻嘅投資方式炒樓，莊鍶敏一樣涉足。佢2017年以627萬買入何文田加多利軒一個中層263平方呎單位，但同類高層單位早前以約590萬元成交，賬面計莊思敏個單位至少輸緊37萬。而加多利軒由於近期多數成交賣家都係損手離場，因此被稱為「蝕讓之城」。

至於今年6月時，莊鍶敏以400萬元向歌手AGA（江海迦）未婚夫鄭子邦（的士邦）購入的士牌，當時佢計過條數話「的士牌門檻低回報高，5厘回報好過買樓」。不過今年的士牌價下跌，8月時更低見358萬，到近排先上返少少，但仍需努力先返到「家鄉」。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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