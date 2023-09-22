JPEX｜莊鍶敏連環損手變「商界燈神」　 化妝學校、點心店、的士牌連買樓都全蝕

莊鍶敏（舊名莊思敏）父親係已故拿督，外界盛傳莊家資產數以億元計。雖然家底厚，但莊鍶敏多年來努力投資增值，仲拍片教人搵錢，不過唔係次次扑中。由多年前搞經理人公司、化妝學校到後來涉足開點心店、投的士牌，統統瀨嘢。不過唔緊要，失敗乃成功之母！

傳與苟芸慧因財失義大打出手

入行幾年，莊鍶敏已經有搞生意，開經理人公司同化妝學校，但到2014年底，莊思敏向外界透露2項生意都因為經濟環境而要結束，仲話損失咗7位數字添。2015年莊思敏又搞生意，同朋友夾份開點心店，當時苟芸慧據報自稱都有投資，但莊就話苟姑娘唔喺股東名單上，又話冇喺鋪頭見過對方。

嗰時有傳莊鍶敏同苟芸慧因此不和，甚至話大打出手！但係雙方喺微博互相留言淡化事件，今年初莊鍶敏同苟芸慧更同場出席gathering，相信冇事喇。至於點心店，2019年莊鍶敏聲稱因為社會運動，3個月勁蝕150萬，因此要轉手。