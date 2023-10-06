JPEX︳講緊林穎彤？曾婉拒「Bella朋友呀熹」邀拍廣告　MIRROR廣告監製柳瑩：我驚害咗藝人

加密幣平台JPEX風波再度升溫，尋日警方拘捕TVB29歲藝人鄭雋熹。鄭早前曾於youtube頻道分析加密幣圈消息。而鄭雋熹被捕後，同時爆出其與TVB另一位女演員林穎彤早前涉及另一宗案件，一同被控涉嫌在公眾地方行為不檢。

睇JPEX背景睇到有「不安嘅感覺」

暫時未知鄭雋熹與JPEX有何關係，但早喺9月中JPEX案爆發時，同森美主持節目嘅攝影師劉翁，佢太太柳瑩就出過post，表示有位「Bella朋友呀熹」聯絡佢，聲稱「介紹JPEX搵我拍一輯新嘅廣告，連埋推薦藝人，Budget給我七位數」。柳瑩於是查閱JPEX公司背景同生意手法，佢話「一邊睇company profile一邊產生不安嘅感覺」。