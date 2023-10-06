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娛樂
2023-10-06 15:15:56

JPEX︳講緊林穎彤？曾婉拒「Bella朋友呀熹」邀拍廣告　MIRROR廣告監製柳瑩：我驚害咗藝人

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鄭雋熹

加密幣平台JPEX風波再度升溫，尋日警方拘捕TVB29歲藝人鄭雋熹。鄭早前曾於youtube頻道分析加密幣圈消息。而鄭雋熹被捕後，同時爆出其與TVB另一位女演員林穎彤早前涉及另一宗案件，一同被控涉嫌在公眾地方行為不檢。

睇JPEX背景睇到有「不安嘅感覺」

暫時未知鄭雋熹與JPEX有何關係，但早喺9月中JPEX案爆發時，同森美主持節目嘅攝影師劉翁，佢太太柳瑩就出過post，表示有位「Bella朋友呀熹」聯絡佢，聲稱「介紹JPEX搵我拍一輯新嘅廣告，連埋推薦藝人，Budget給我七位數」。柳瑩於是查閱JPEX公司背景同生意手法，佢話「一邊睇company profile一邊產生不安嘅感覺」。

雖然酬勞豐厚，但係柳瑩過唔到自己嗰關。「我同老公講，呢啲錢我哋未必賺到，如果我去搵藝人我驚害咗藝人」，後來柳瑩開一個天價畀JPEX等對方知難而退，老公劉翁都同意，最後輕易地解決咗個問題。到9月中，證監會就公開點名批評JPEX。

同老公講「呢啲錢我哋未必賺到」

當時唔少人都大讚柳瑩有智慧同正義感，但就冇人注意到聯絡柳瑩嘅「Bella朋友呀熹」係邊個。而家鄭雋熹被捕，似乎水落石出。

柳瑩本來打理家族嘅製衣生意，後來老公劉翁邀請佢幫手打點廣告製作公司，於是兩公婆拍住上。柳瑩曾經為MIRROR多個廣告擔任監製，打點幕後大小事務。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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