《Just Love It！一路向東》公益演唱會 蘇慧倫打頭陣 Energy阿信壓軸

東大門站首日由蘇慧倫打頭陣，以經典歌曲《鴨子》、《檸檬樹》令全場樂迷跳邊大合唱，氣氛高漲。蘇慧倫表示終於見到期待已久的花蓮歌迷，當中也有俄羅斯歌迷。蘇：「我提早一日到花蓮，搭火車時看到大片蔚藍海岸非常興奮。」之後接唱《安和》、《在我生命中的每一天》等。蘇續說：「想給大家很多祝福，來到新一年，希望大家把過去不好都忘記或變成自己的養分，期許大家在新的階段能感受到自己變得更好、更有價值。」

之後到任賢齊出場，他日前還在北京為演唱會彩排，今次為支持演唱會面去到花蓮。先後唱出《春天花會開》、《浪花一朶朶》等。他說：「花蓮一直是我非常喜歡的地方，好山、好海、好人情，相信花蓮能很能夠再出發，歡迎大家經常來花蓮玩！」演唱會緊鄰東大門夜市，瀰漫著夜市各式美食香味，他也分享親自去排隊吃零食、小卷米粉。接著帶來《傷心太平洋》、《再出發》等經典歌，掀起全場大合唱。

五月天阿信遭突襲

演唱會東大門站第一天，由唱跳男團Energy擔任壓軸演出，開場即帶來《Here I Am》、《二次西遊》勁歌。牛奶(葉乃文)說：「Energy過去從沒在花蓮演出，這是我們的第一次！」阿弟(蕭景鴻)也說：「這次我們一起坐火車到花蓮，感覺很像學生時代的校外教學，很有趣。」坤達(謝坤達)原本因工作沒法參與演出，巧合地亦因工作取消，他即向經理人表示加入演出。除了勁歌熱舞，Energy也演唱經典慢歌《把手給我》、《分合》等。書偉(張書偉)也覺得東台灣的土會黏人，他說：「很喜歡來到花蓮吸收能量，我們2025年帶來更好的演出。」

來到壓軸歌曲《星期五晚上》時，五月天阿信也特地從玉里趕場到東大門現身支持，現場尖叫聲不斷。Toro(郭葦昀)搭阿信膊頭，突襲鍚錫阿信，阿信反應不來即大笑。兩人跳著舞步，最後6人在台上蹲喊著「現在是星期六晚上！」

《2025 Just Love It！一路向東》演唱會東大門站第2日，由五月天、告五人、丁噹、宇宙人、白安接棒登場，同日於花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場也將由Energy、丁噹、蕭秉治、家家開唱。一路向東，一路有你，期待大家一同來到花蓮Just Love It！