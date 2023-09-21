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娛樂
2023-09-21 18:45:21

《Marvel隊長2》成本僅次《復仇者》 票房5億才回本

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奧斯卡影后貝兒娜森飾演的Marvel隊長，將與Monica、Ms. Marvel聯手抗敵。

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Marvel本年度最後作品《Marvel隊長2(The Marvels)11月上映，作為年度壓軸電影，外界反應頗為冷淡。原因是MCU踏入第5階段後，沒有一部電影獲好評，加上Marvel隊長並非MCU最重要角色，各種表面因素令Marvel Studios沒必要重資。但事實並非如此，據財經雜誌《福布斯》報道，《Marvel隊長2》成本高達2.78億美元，扣除英國政府的5,500萬美元補貼，製作費也近2.2億美元，屬MCU5階段成本最高電影，亦是《復仇者聯盟》系列之外最高電影。2.2億美元製作費的電影，意味需獲近5億美元票房才可回本。

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Marvel隊長將會現身《復仇者聯盟5：康之王朝》。

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基斯伊雲斯認同Marvel演員並非電影明星的睇法。

基斯伊雲斯認同Marvel演員並非電影明星的睇法。

美國隊長認同非電影明星

名導昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)去年受訪時表示，Marvel演員不是電影明星的言論，引來森姆積遜(Samuel L. Jackson)與劉思慕反擊，但身為Marvel最受歡迎英雄、美國隊長基斯伊雲斯(Chris Evans)竟認同昆頓的說法。新婚的伊雲接受雜誌《GQ》訪問時表示：「這是Marvel電影奧妙之處。在超級英雄世界中，就算你是頂級演員也不用站在中間或前排。因為角色才是真正的明星，演員絕對不是。」同一次訪問中，Marvel主席Kevin Feige反駁基斯：「演員與角色是同一體系，每個時代也有當時家喻戶曉的英雄演員，Chris的說法並不正確。」

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