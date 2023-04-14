《Marvel隊長2》聲勢靜過太空 朴敍俊騎呢造型成唯一亮點

漫威電影宇宙第4城階段成績似乎不似如期，《永恆族》、《雷神奇俠4》、《奇異博士2》以及不久前上映嘅《蟻俠3》整體票房比以往低，評價亦一般，雖然票房成績依然亮眼，不過明顯感到聲勢下滑，少咗之前全城期待嘅氣勢。

嚟緊5月上映嘅《銀河守護隊3》作為系列最終章，預測北美開畫票房竟然比《銀2》仲低！而今年最後一套漫威電影《Marvel 隊長2》熱度似乎更低。近日推出預告片、海報，完全引唔起水花，最多人討論竟然係……預告片得半秒嘅外援韓星朴敍俊！

《Marvel隊長》主角能力超強又食正女權主義抬頭，作為漫威宇宙重要一員嘅佢偏偏人氣最低，續集由個人孭飛變成3位女隊長平分秋色嘅The Marvels，新增亞裔少女Marvel 隊長及黑人Marvel隊長，夠哂政治正確，仲搵埋《糖魔怪客》導演Nia DaCosta執導。不過暫時未見過人之處，預告片全無亮點仲幾悶下！

唯一話題係朴敍俊身上，因為佢個中間分界長髮Look實在不敢恭維，韓國型男消失無蹤！暫時官方未正式公佈其角色，不過根據零碎花絮推斷佢應該飾演Marvel隊長/Carol Danvers（Brie Larson飾演）嘅老公——星球王子Yan！

首集《Marvel隊長》隻字無提過有外星老公，當你以為新片會多啲著墨Marvel隊長嘅感情生活，朴會有舉足輕重嘅戲份時……Sorry，韓媒爆料，指朴全片得幾分鐘戲份，稍一分神就可能錯過咗！

Yan同其他超級英雄唔同，無強力炸藥武器亦無殺人死光，絕技係唱歌同跳舞！如果設定屬實，反而好奇漫威點解唔搵Kpop男團偶像而決定搵朴敍俊？男團成員跳舞唱歌一定無失手而且Kpop全球受歡迎，可能更有人氣！

The Marvels多次延期，由原定7月上映延遲至今年的11月，又睇吓推唔推得返漫威電影宇宙上神壇！

原文刊登於 電影LOL