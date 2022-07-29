﻿MIRROR演唱會意外｜阿Mo後頸脊椎骨折接受手術　未確定能否恢復活動能力　阿峯出院

MIRROR在紅館舉行的第四場演唱會演出期間，吊在半空的大銀幕突然墮下擊中台上兩名舞蹈員，二人分別為COLLAR成員So Ching的男友李啟言（阿Mo）和張梓峯。

【18:20 更新報道】據了解，於MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的阿Mo送院時，後頸第三及第四節脊椎骨折及移位，四肢不能活動，頭部及肺部被重物壓中受傷，亦有肺腫。雖然患者周四已接受手術穩定脊椎及插喉，稍後情况料會由嚴重變為危殆，但強調只屬技術調整。至於四肢能否恢復活動能力或會否癱瘓，有指依然存在變數，要視乎復康進度、以及脊椎穩固後，受損神經生長的情况等因素。而阿Mo手術前可自行呼吸，手術後要使用呼吸機。而另一名傷者張梓峯情況穩定，在家人陪同下已於周五下午自行出院。

阿Mo情況比較嚴重，送院時雖能自主呼吸，亦可以跟醫護人員溝通，但其頭部與頸部均告受傷，目前在伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）留醫，而經檢查後發現阿Mo有腦出血情況，更壓傷頸椎第四節導致頸椎爆裂骨折，脊髓神經線受損，手術於通宵進行至今早完成，但仍有待脊髓神經線復原，才能評估日後的身體機能會否受到影響，但有專家指，情況最嚴重或可致永久頸部以下癱瘓。阿Mo是李盛林牧師的孻仔，其雙親得知事故後已立即從多倫多啟程返港，可是受疫情影響，他們到埗後需要在酒店隔離七天。