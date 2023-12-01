「MonoC」簽約出道 香港首誕AI虛擬藝人搶真人飯碗？ (多圖)

全港首位AI虛擬藝人簽約出道，搶真人飯碗？「上騰制作有限公司」公布繼9月鍾舒漫加盟後，今日與香港品牌科技公司Gusto Collective宣布，歡迎全球首位虛擬藝術家「MonoC」加盟成全港首位AI虛擬藝人。上騰制作將可藉「MonoC」為各大品牌客戶度身訂造突破想像空間的宣傳策劃，並加入AR、VR元素，為消費者帶來前所未有的嶄新科技體驗，藉此為合作品牌提升品牌價值及發展潛力，開創出前所未見的創意內容及宣傳方式。

虛擬藝術家MonoC 超越了人類感知限制 MonoC是全球首位現實主義AI虛擬藝術家，創作不受限於人類的時間與空間，憑獨一無二的藝術觸覺，將數位藝術與詩意影像結合，創作出令人驚艷的藝術作品。MonoC由入榜《福布斯》「亞太地區值得關注的100家企業」的香港品牌科技公司Gusto Collective研發，由創辦人及行政總裁劉偉權（Aaron Lau）創作而誕生。劉表示：「這次合作標誌著MonoC開展作為AI虛擬藝術家的新篇章，我們與上騰制作有限公司密切合作，加強廣大受眾對AI虛擬藝人的認識和欣賞。我們將共同重新定義藝術表達的界限。」