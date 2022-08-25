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娛樂
2022-08-25 16:42:53

《ONE PIECE》電影送AK明信片 海賊王粉絲感失望︰MIRROR大過撒古斯

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《ONE PIECE FILM RED》終於在香港上映！

《ONE PIECE FILM RED》終於在香港上映！

ONE PIECE FILM RED於香港正式上映，粵語版有MIRRORAKCOLLARMarf配音，而電影公司亦特別推出多款特典，分別為「包場特典」、「4D版限定購票特典」及「2D版限定購票特典」。其中2D版特典有珍藏明信片，分為撒古斯×AK及美音×Marf款式。

電影公司推出多款特典。

電影公司推出多款特典。

海賊王粉絲︰妹仔大過主人婆嘅明信片

不過，這款名信片並非人人喜歡，近日有一位支持《海賊王》廿年的粉絲大吐苦水，表示收到撒古斯×AK的明信片大感失望，「當我買戲票送張爛鬼MIRROR明信片俾我果時，我個心有幾痛……MIRROR仲大X過撒古斯，唔講我仲以為MIRROR拍戲搵尾田畫撒古斯做宣傳！」他認為日語版及粵語版的特典應該要分開，對於一個海賊迷來說，這張特典是「一張妹仔大過主人婆嘅明信片」，更質問電影公司能否尊重撒古斯及尾田老師。

有海賊王粉絲對這款明信片大感失望。

有海賊王粉絲對這款明信片大感失望。

生粉︰我可全部接收

這位粉絲亦明白這個控訴會惹來鏡粉不滿，他說︰「唔該你代入一下我嘅心情，俾著你，由MIRROR成軍開始就支持，支持咁耐去聽演唱會，買演唱會門劵送明信片，但張明信片印住CCTVBSuper Tiger，你個下又會係咩心情？」他表示寧願電影公司送出一張正常的ONE PIECE Red角色明信片。有網民同情他的遭遇，並指「派ak卡就係吸引非op迷嘛」。有自稱是AK的粉絲留言表示若果他不想要的話，大可送給別人，並謂「op迷唔要，我可全部接收」。

根據電影公司宣傳海報稱，如果購買兩張2D版的電影門票，可獲日本原裝電影人物收藏卡一包，入面有三張卡仔，而購買1張2D版的門票，就可贈網民提及的AK明信片或Marf的明信片，隨機送出。

電影公司宣傳海報指購買一張門票可獲明信片，有網民表示「歧視一支公去睇戲嘅人」。

電影公司宣傳海報指購買一張門票可獲明信片，有網民表示「歧視一支公去睇戲嘅人」。

有網民認為卡仔粗製濫造，現時Marf的明信片在二手平台價為50蚊。

有網民認為卡仔粗製濫造，現時Marf的明信片在二手平台價為50蚊。

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