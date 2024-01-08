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娛樂
2024-01-08 21:47:08

《Perfect Night》成Melon 2024周榜首個冠軍 LE SSERAFIM冠絕Oricon排行榜 去年日本銷售額達1.14億

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與NewsJeans份屬同門的LE SSERAFIM，兩者成績愈來愈接近。

韓國女團LE SSERAFIM，去年1027日發布首支英文單曲《Perfect Night》，於2023Melon排行榜周榜中排名第一，本周再度冧莊，成為今年Melon周榜首支冠軍歌。《Perfect Night》能夠橫跨兩年成為第一，而且英文歌曲在韓國本土較難大hit，證明此曲及LE SSERAFIM的受歡迎程度。

 

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於「第38屆金唱片獎」上取得兩項大獎。

Perfect Night》在全球流行榜上亦有不錯成績，於Spotify的「Weekly Top Song Global」中排名第119位，顯示這歌獲得全球fans支持。而LE SSERAFIM的首張專輯中歌曲《Blue Flame》，於Spotify累積點擊率已突破1億次。此前，第一張正規專輯主打歌《UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)》、b-side歌曲《Eve, Psyche and Bluebeard's Wife》，以及第二張迷你專輯《ANTIFRAGILE》亦突破1億點擊率，這是他們在串流媒體平台上的一項重要成就。

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去年在日本的銷售額，達1.14億港元。

而日本「Oricon年度排行榜2023」中，LE SSERAFIM21.2億日圓(1.14億港元)銷售額，在藝人銷售類別中位居第一，並在「新人排行榜」中名列前茅。此外，他們在上周亦於印尼雅加達舉行的「第38屆金唱片獎」(Golden Disc Awards)，同樣獲得數位音樂和專輯類別的兩項大獎，2024年開始，他們就取得的令人矚目的成果，fans都期待LE SSERAFIM在全球音樂市場帶來更大影響力，和令人感動的作品。

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LE SSERAFIM已經有多首歌曲在Spotify，突破1億點擊率。

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