《Sad Eyes》主唱Robert John疑中風病逝 享年79歲

1979年，以大熱歌曲《Sad Eyes》聞名樂壇的創作歌手Robert John去世，享年79歲。其兒子Michael Pedrick接受雜誌《滾石》訪問，證實Robert於24日離世，但沒有透露具體死因，只知Robert幾年前曾中風，但最後仍是康復。

Robert的音樂生涯成就斐然，1979年5月19日，他的《Sad Eyes》進入Billboard Hot 100榜，並在20周後登頂冠軍。當時他曾表示：「當我看到排行榜上我的名字時，我真的不敢相信。」