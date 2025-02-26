《Sad Eyes》主唱Robert John疑中風病逝 享年79歲

1979年，以大熱歌曲《Sad Eyes》聞名樂壇的創作歌手Robert John去世，享年79歲。其兒子Michael Pedrick接受雜誌《滾石》訪問，證實Robert於24日離世，但沒有透露具體死因，只知Robert幾年前曾中風，但最後仍是康復。
Robert的音樂生涯成就斐然，1979年5月19日，他的《Sad Eyes》進入Billboard Hot 100榜，並在20周後登頂冠軍。當時他曾表示：「當我看到排行榜上我的名字時，我真的不敢相信。」
除了歌唱事業，Robert也擔任製作人和背景歌手。1972年，他翻唱的《The Lion Sleeps Tonight》在 Billboard Hot 100 排行榜上排名第3。儘管如此，他在唱片公司中仍未能獲得足夠的資源與信任，之後他轉投騷靈音樂廠牌 Motown唱片，從事專業寫曲人。1978年，他與製作人喬治托賓的合作，讓他重新開始歌手生涯，並創作出《Sad Eyes》，這首歌為他贏來格林美獎提名。
隨後，他於1979年發行了自傳風格專輯《Robert John》，並於1980年推出他的最後一張專輯《Back on the Street》。