《Star Talk》今晚播泉叔專訪李英愛 透露再拍《大長今》 自認教龍鳳胎即變虎媽

節目一開始王鎮泉即跟李英愛「相認」，10年前二人曾做過訪問。李英愛稱對上一次來港是2019年，為《MAMA頒獎禮》擔任頒獎嘉賓，她說︰「今次相隔5年再來，香港fans熱情的歡迎令我很驚訝，知道大家還記得我很高興，同時會借今次機會，好好品嘗點心。」

講到跟香港的淵緣，李英愛指應該是始於跟劉德華合作拍攝朱古力廣告︰「20歲那時剛出道，就跟劉德華合作拍廣告，當時他已經是巨星；大約20年前與梁朝偉就在《斧山電影節》撞過面。」她笑言有幻想過三人合作拍《無間道》續集。

近日有韓國媒體報道指將開拍《醫女大長今》，來延續經典韓劇《大長今》劇情，李英愛指會參與演出，繼續飾演大長今一角，她興奮地說︰「《大長今》不止是一套劇，是讓全世界認識韓國的『外交官』。」她又指，每次重播都會翻睇，記住劇中大長今的教誨。李英愛脾氣溫馴，不少人認定是現實中的大長今，但她自爆都有虎媽上身一刻︰「我的龍鳳胎已經14歲上中學，小朋友避免不了犯錯，偶爾都會對他們發脾氣。」