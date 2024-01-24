《Suit Up》掃橫12地區iTunes冠軍 Super Junior-LSS拍片分享幕後花絮(有片)

男團Super Junior成員利特、神童、始源組成的小分隊Super Junior-LSS，本月22日推出首張單曲專輯《Suit Up》正式出道。於巴拿馬、菲律賓、巴拉圭、阿聯酋、新加坡、秘魯、哥倫比亞、墨西哥、香港、多明尼加共和國、台灣、澳門等全球12個地區的iTunes熱門歌曲榜上拿下第一，獲得全球fans認可，越來越受歡迎。
▼Super Junior-LSS新歌《Suit Up》MV▼
主打歌《Suit Up》，是一首突出synth bass和結他riff的時髦氛圍流行舞曲，歌詞中蘊含著Super Junior-LSS隨時以準備好的態度，展現自信才藝的野心。Super Junior-LSS今日在YouTube的1theK Originals頻道發布《Suit Dance》的製作花絮內容，並於明天到Mnet的音樂節目M Countdown、26日於KBS2TV的Music Bank上演唱《Suit》，3人將展示令人興奮的舞台表演。
這次Super Junior-LSS的公演，包含觀賞度高又易於跳唱的編舞，伴隨著《Suit Up》的副歌部分，以及一些關鍵動作，如觸摸外套的細節，來突出每個成員的魅力，這個有趣的舞台預計將受到各方好評。此外，Super Junior-LSS計劃於2月3、4日，在首爾光雲大學東海文化藝術殿堂大劇場舉辦個人演唱會《SUPER JUNIOR-LSS THE SHOW: Th3ee Guys》，為fans們呈現一場精彩的音樂盛宴。
▼Super Junior-LSS分享《Suit Up》幕後製作花絮▼