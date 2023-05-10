《The Bright Side》成COLLAR最後8人合唱歌 隊友力撐So Ching會作成熟決定

COLLAR去年1月出道，氣勢如虹，但因為MIRROR紅館演唱會意外後，COLLAR團隊工作全面暫停。其後So Ching歸隊並一齊合唱《The Bright Side》，當時她因病未能出席新歌宣傳訪問，但眾人表示體諒。隊長阿Gao說︰「其實是辛苦，她選擇再出來，我們也應給她空間，調節時間安排和心理，我們只需支持她。」

對於So Ching要工作同時照顧阿Mo，Marf補充指公司會跟她溝通，以作協調，「她做這決定，一定也有考慮這方面，我們相信這是成熟的決定。」芯駖續說，「So Ching已經好叻，始終發生大件事，不是一般人容易承受。」