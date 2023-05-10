《The Bright Side》成COLLAR最後8人合唱歌 隊友力撐So Ching會作成熟決定

COLLAR去年1月出道，氣勢如虹，但因為MIRROR紅館演唱會意外後，COLLAR團隊工作全面暫停。其後So Ching歸隊並一齊合唱《The Bright Side》，當時她因病未能出席新歌宣傳訪問，但眾人表示體諒。隊長阿Gao說︰「其實是辛苦，她選擇再出來，我們也應給她空間，調節時間安排和心理，我們只需支持她。」
對於So Ching要工作同時照顧阿Mo，Marf補充指公司會跟她溝通，以作協調，「她做這決定，一定也有考慮這方面，我們相信這是成熟的決定。」芯駖續說，「So Ching已經好叻，始終發生大件事，不是一般人容易承受。」
So Ching復工當天心情平靜
提到演唱會之後，何時8人再見面，她們指首次8人聚首是11月，希望為頒獎禮彩排前，先聚一聚，Marf憶述當天情景，「其實大家有點緊張，純粹因為太耐沒見，等齊人開始食之前，各人不停找事忙，整理零食櫃、執枱等，結果那天見面很舒服，仍像以前一樣，其實我之後也有問So Ching感覺如何，她也很意外，覺得沒甚麼。」芯駖指由於各有各忙，在So Ching復工歸隊前，7個人也鮮有機會相聚，大家也特別享受，「我們沒有刻意要做甚麼，純粹見面傾偈和吃東西，陪伴是最好的禮物。」
年初阿Gao生日時，適逢一眾成員為團歌活動彩排，但So Ching為阿Gao炮製驚喜，原本早退的她特意與芯駖準備蛋糕，並走入排舞室，並與其他人一齊大唱生日歌。由於大家知道So Ching要到醫院照顧阿Mo，Gao亦著大家快手一齊影合照，好讓So Ching早些到醫院，可見她們各成員非常照顧及體諒So Ching情況。