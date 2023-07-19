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娛樂
2023-07-19 18:19:40

《The Marvels》全新劇照 影后貝兒娜森最怕喵星人

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3位超級英雄互調身分，引發多元宇宙的混亂情況。

3位超級英雄互調身分，引發多元宇宙的混亂情況。

MCU5階段大作，亦是Marvel年度最後一部作品，由飾演Captain Marvel的影后貝兒娜森(Brie Larson)主演，加上女星Teyonah ParrisIman Vellani分別飾演PhotonMs.Marvel，構成這部2019年《Captain Marvel》及2022年劇集《Ms.Marvel》的續作。電影講述3位女英雄的身分亂調，她們每用上超能力，就會彼此互換身分。當然也要對付反派Dar-BennMarvel今日釋出多張新劇照，包括3位女英雄合照、森姆積遜(Samuel L. Jackson)飾演的Nick Fury、外星橘貓Goose等，其中更有反派Dar-Benn拿著最強武器「戰鎚」。

外星橘貓Goose外表普通。

外星橘貓Goose外表普通。

發惡時就會從口伸出觸鬚殺人。

發惡時就會從口伸出觸鬚殺人。

影集《WandaVision》登場的女星Teyonah Parris，繼續飾演Photon。

影集《WandaVision》登場的女星Teyonah Parris，繼續飾演Photon。

自小迷上Captain Marvel的Ms.Marvel。

自小迷上Captain Marvel的Ms.Marvel。

除了播放中的《秘密入侵》，森姆積遜也有演出《The Marvels》。

除了播放中的《秘密入侵》，森姆積遜也有演出《The Marvels》。

反派Dar-Benn的最強武器「戰鎚」。

反派Dar-Benn的最強武器「戰鎚」。

貝兒對喵星人敏感

有睇過《Captain Marvel》也對片中的喵星人Goose印象深刻，外表與一般喵喵無異的Goose，其實是極兇猛的外星生物Flerken，體內藏有多條食人觸鬚，可極速吞食任何大小生物。在《The Marvels》裡，Goose由兩隻喵喵演員TangoNemo輪流主演，預告片所見，不僅有Goose登場，還有一支喵軍隊現身。每次拍攝喵喵場面，演員也非常高興，但貝兒娜森就叫苦連天，原來她對喵喵敏感。「牠們好可愛，我已努力嘗試，無奈我對喵喵敏感，不斷流鼻水，要與牠們保持距離。」電影於11月10日上映。

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