《Top of the Pops》主持Sarah Cawood 拍片擔心乳癌復發(有片)

英國長壽音樂節目《Top of the Pops》及《MTV》台的51歲前主持Sarah Cawood，昨日於IG發布一條哭泣的短片，並附上長文寫道，「我收到一條短信，提醒我本月7日要到醫院覆診。」Sarah Cawood 2021年被診斷出罹患乳癌1期。因此這次她看起來非常著急，讓很多fans都感到難過。

Sarah Cawood表示，兩周前進行身體檢查，因為早前發現乳房有硬塊，現在非常焦慮，因為擔心乳癌復發。她在文中稱，康復後比以往任何時候都更覺幸福，然而對乳癌的恐懼，始終一直伴隨著她，「癌症就像在陽光明媚的日子裡，伴隨著的陰影，一直威脅著我。」