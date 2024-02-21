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娛樂
2024-02-21 22:05:47

《Vanity Fair》選傑出明星 巴利高根全裸助慶

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《Vanity Fair》的宣傳短片，巴利是最後一位出場，令人又驚又喜。

《Vanity Fair》的宣傳短片，巴利是最後一位出場，令人又驚又喜。

時尚媒體《Vanity Fair》在30周的荷李活特刊中選出202411位傑出明星，分別有畢列谷巴(Bradley Cooper)、妮坦莉寶雯(Natalie Portman)、佩特羅帕斯卡(Pedro Pascal)Colman DomingoJodie Comer、莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)Greta LeeCharles MeltonDa’Vine Joy RandolphJenna Ortega與巴利高根(Barry Keoghan)，集合他們訪問及拍片宣傳。11位傑出演員談及自己第1次試鏡和最難忘的對白等。當中最搶眼一位，正是近年荷李活冒起得最快的男演員巴利高根。

《Vanity Fair》荷李活特刊的11位在2024年最傑出演員。

《Vanity Fair》荷李活特刊的11位在2024年最傑出演員。

巴利最近為雜誌《W》拍攝一輯妖艷寫真。

巴利最近為雜誌《W》拍攝一輯妖艷寫真。

身形有讚有彈

Vanity Fair》短片中11位演員如運輸帶輪流出場，來到最後一位巴利高根，就以全裸現身，雙手遮住重要部位神態自若，網民有讚有彈。認為31歲的巴利並非高大，但一身肌肉加演技出色，很易令人著迷；亦有人批評他經常刻意裸露，身形亦非完美，應該專心演戲不要搏出位。巴利出身愛爾蘭，曾演多部著名電影，包括《鄧寇克大行動》、《永恆族》、《蝙蝠俠》、《伊尼舍林的女妖》等。因為年輕加上演技出色，被一眾荷李活影評人認為日後在影壇必然大放異彩的演員。

巴利被譽為最有前途的荷李活影星。

巴利被譽為最有前途的荷李活影星。

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