《WILD WILD SHOW》5月來港開騷 DaDa遺憾無睇清唔介意跟外籍人士拍拖

韓國人氣極高的猛男音樂劇《WILD WILD SHOW》將於5月11日、12日在香港亞博，其中有三場是女士專場，另一場則開放予男女觀眾入場欣賞，票價仍有待大會公布。 Wild Wild三位主力軍，包括Netflix戀愛真人秀《Pink Lie》出演者「太陽」姜天一、阿國榮及鄭漢三今日(14日)聯同DaDa陳靜一齊出席記者會，三子更乘搭開篷巴士遊覽香港、同粉絲打招呼。三子更即場大跳脫衣舞，並與DaDa來個近距離接觸，令她全程不敢直視，更怕羞到掩口笑。

DaDa事後接受訪問，表示自己一直以為會很從容看他們跳舞，「我對自己好失望！對唔住，所有女士！我咩都睇唔到，淨係睇到佢哋背脊！太緊張！好似有啲嘢係我手，好似係一啲肌膚物體，我唔知！有遺憾，所以5月我要去看表演！」她大讚三人的身形很好，相信他們非常自律，因為要keep住身形並視為工作，是很鍛鍊意志力的一件事。「我都有做運動，知道佢哋好難維持！」

最欣賞張繼聰

她指姜天一的背部很靚，問到她的擇偶條件是否一定要是肌肉人，DaDa說︰「肌肉唔係首位，最重要係自律同做運動嘅男仔。」她自言女孩子如操到太肌肉會不好看，所以都是交給男士，並指娛樂圈中最欣賞張繼聰，大讚他為了角色努力狂操。問到她會否考慮跟外籍猛男拍拖，她表示最重要情投意合，自己也會為了好好溝通學好外語，但也希望對方也要學習她的母語。

DaDa月底便踏入35歲，她表示人愈大愈不想慶祝生日，加上自己準備要開戲，也不能吃太多，但很開心身邊很多朋友想跟她慶祝生日，很多謝他們的美意。