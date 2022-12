「Yahoo搜尋人氣大獎2022」完整得獎名單

每年都會舉辦香港網絡界年度盛事-「Yahoo搜尋人氣大獎」,總結該年度歌、影、視界成績,表揚各個單位過去一年的努力。適逢疫情漸趨穩定,今年除了再次邀請現場觀眾入場,在台下歡呼吶喊、見證偶像得獎一刻外,頒獎典禮更延續上一屆虛擬與現實的嶄新方向,打造全港首個「現實 x元宇宙」平行時空頒獎典禮 – 《Yahoo Asia Multiverse Buzz Awards 2022》,將頒獎典禮伸延至「元宇宙」世界同步上演,Yahoo TV全程直播(https://hk.tv.yahoo.com/hkbuzzaward)!

雅虎香港於元宇宙平台Decentraland建構獨一無二的元宇宙場地「Yahoo Buzzland」(Decentraland

座標 -71-13),破天荒於九龍灣國際展貿中心及元宇宙場地「Yahoo Buzzland」場館同步舉行《Yahoo

Asia Multiverse Buzz Awards 2022》頒獎禮,頒發各個「Yahoo搜尋人氣大獎」獎項。觀眾可入場參與實體頒獎禮外,亦可到「Yahoo Buzzland」化身Avatar觀賞整個頒獎典禮盛況,以及後台直擊一眾得獎者當刻的得獎心情,更有機會與得獎藝人、組合於元宇宙內零距離接觸及互動,以前所未有的方式感受現場氣氛!粉絲們進入「Yahoo Buzzland」參觀及打卡影相之餘,亦可製作「元宇宙應援物」為偶像加油助威。

今年《Yahoo Asia Multiverse Buzz Awards 2022》,名人紅星相隔3年再次於實體頒獎禮中眾首一堂,令現場星光熠熠。出席嘉賓包括(排名不分先後):張艾嘉、古天樂、鄭欣宜、馮允謙、黃妍、曾比特、Cloud雲浩影、泳兒、陳柏宇、方皓玟、葉巧琳、ONE PROMISE、吳林峰、謝芊彤、6膠(呂爵安、阿正、肥腸、岑珈其、劉沛蘅、魏浚笙)、王丹妮、張繼聰、周秀娜、袁澧林、郭柏妍、Kayan9896、蔣家旻、陳瀅、劉佩玥、陳曉華、陳山聰、林明禎、CY陳宗澤、張蔓莎、After Class、COLLAR、ERROR、MIRROR等等,擔任大會司儀的森美逐一揭曉及頒發各個「Yahoo搜尋人氣大獎」獎項。

張敬軒獨攬三大重量級獎項 成首位於元宇宙得獎香港藝人

今晚張敬軒正舉行其個人演唱會《Revisit張敬軒演唱會》而未能親身出席《Yahoo Asia Multiverse Buzz Awards 2022》頒獎典禮,雅虎香港於較早前率先公佈張敬軒獲得三大獎項,包括「Yahoo 搜尋人氣大獎2022 - 本地男歌手」、憑《The Next 20 演唱會》奪得「Yahoo 搜尋人氣大獎2022 - 人氣音樂企劃」、及藉《The Brightest Darkness》獲頒「Yahoo 搜尋人氣大獎2022 - 人氣專輯」,於元宇宙場地「Yahoo Buzzland」頒發獎座給他,成為首位於元宇宙得獎的香港藝人。當日軒公的Avatar以一身《Revisit 張敬軒演唱會》海報造型 – 藍色頭髮、粉紅色長褸及銀色長褲現身於「Yahoo Buzzland」接受獎座,與粉絲互動,大派心心。2021年年尾,軒公紀念入行20週年而舉行跨年《The Next 20 演唱會》,並打破他個人演唱會場數紀錄,意義重大。專輯《The Brightest Darkness》是由軒公親自主理的音樂品牌「FITTO Records」製作的首張專輯,收錄十一首廣東歌、六首國語歌,合共十七首作品的「超級大碟」,專輯內多首作品均為音樂榜的冠軍歌,當中「俏郎君」、「Sweet Escape」及「On my way」橫掃各大音樂榜榜首位置。音樂事業達到顛峰,軒公又不時化身「樂壇社工」傳授錦囊,為演藝圈出心出力,不愧為具人氣、得民心的「本地男歌手」。

張敬軒的 Avatar 在元宇宙場地「Yahoo Buzzland」與粉絲互動,粉絲們製作元宇宙應援燈牌支持偶像

張敬軒連奪三個大獎。

鄭欣宜奪得「Yahoo 搜尋人氣大獎2022 - 本地女歌手」 E先生延續幸運事件

欣宜近年於樂壇的成績有目共睹,除了成為首位在五台上奪得該年女歌手大獎的女歌手,成就大滿貫外,6 月舉行的紅館演唱會《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》亦叫好又叫座。今年多首派台作品都得到非常好的成績,其中《豐乳肥臀》及《先哭為敬》分別得到「Yahoo搜尋人氣大獎2022 - 跳唱歌曲」及「Yahoo 搜尋人氣大獎2022 - 十大人氣歌曲」的獎項,Joyce的好成績亦令她同時獲頒「Yahoo 搜尋人氣大獎2022 - 本地女歌手」的殊榮。

鄭欣宜奪得「Yahoo 搜尋人氣大獎2022 - 本地女歌手」等三個獎項。

《飯戲攻心》獲得「本地電影」獎項 張繼聰周秀娜齊奪「本地演員」獎項

原本為賀歲片檔期的《飯戲攻心》因受疫情影響延到中秋才上映,然而好電影不受時間限制,除票房大收超過7000萬外,片中金句「屋企人喺邊,邊度就係屋企」亦感動不少人。導演陳詠燊以「一間屋,六個人,五餐飯」的群戲,帶出六位主角如何為「家」作出定義,也為觀眾帶來反思,獲得「Yahoo搜尋人氣大獎 – 本地電影」獎項實至名歸。戲中飾演二佬的張繼聰近年在影壇的成績亦不俗,除了《飯戲攻心》外,作品亦包括《逃獄兄弟》系列、《馬達。蓮娜》及《窄路微塵》,張繼聰更憑《窄路微塵》獲第59屆金馬獎最佳男主角提名,成績有目共睹,亦讓他成為網民心目中的「Yahoo搜尋人氣大獎 - 本地男演員」。而於《馬達。蓮娜》中的拍擋周秀娜亦同獲「Yahoo搜尋人氣大獎 - 本地女演員」,Chrissie憑電影獲得第40屆香港電影金像獎最佳女主角的提名,雖然鎩羽而歸,但實力仍無容置疑,今次亦是Chrissie第二度獲得「Yahoo搜尋人氣大獎 - 本地女演員」獎項。而在電影《梅艷芳》中詮釋一代天后的王丹妮及有「文青女神」之稱的袁澧林分別獲得「Yahoo搜尋人氣大獎 - 本地新演員」及「Yahoo搜尋人氣大獎 - 新世代演員」,為影壇注入新血。

「Yahoo搜尋人氣大獎 – 本地電影」 - 《飯戲攻心》

「Yahoo搜尋人氣大獎 - 本地男演員」 - 張繼聰

「Yahoo搜尋人氣大獎 - 本地女演員」 - 周秀娜

《美麗戰場》成人氣電視劇集 一眾女角贏得「人氣電視劇CP」及「人氣電視女角色」

由葉念琛監製、編劇並執導的TVB台慶劇《美麗戰場》引起全城熱話,敍事時間橫跨20年,講述女人之間的恩怨情仇及人性角力,其中陳瀅、劉佩玥、陳曉華所飾演的三位姊妹情深,畢業後因不同緣故而逐漸各散東西,最後更反目成仇,三人的故事追看性強,擦出火花,因而奪得「Yahoo搜尋人氣大獎 - 人氣電視劇CP」。而在劇中飾演「反骨琪」的蔣家旻將「奸到出汁」的人物性格演繹得入型入格,演技大獲讚賞,因此得到「Yahoo搜尋人氣大獎 - 人氣電視女角色」。劇集除得到「Yahoo搜尋人氣大獎 - 人氣電視劇集」外,有份參演的陳山聰及陳瀅亦分別得到「Yahoo 搜尋人氣大獎2022 - 電視男藝人」及「Yahoo 搜尋人氣大獎2022 - 電視女藝人」獎項,雙雙首度在「Yahoo搜尋人氣大獎」中膺視帝、視后。

「人氣電視劇集」 - 《美麗戰場》

「電視女藝人」 - 陳瀅

「電視男藝人」 - 陳山聰

姜濤人氣封王 炎明熹榮登人氣票后

今年的人氣票王及人氣票后都是來自選秀真人騷:「Yahoo搜尋人氣大獎2022 - 人氣票王」姜濤自《全民造星》節目迅速竄紅後,人氣一直有增無減,成為廣告寵兒,廣告約不斷。他憑著帥氣的面孔、演出時的獨有魅力和作品的感染力,融化一眾老中青粉絲的心,亦令他再下一城,奪得「Yahoo搜尋人氣大獎2022 - 圖片搜尋次數最多男藝人」獎項。而「Yahoo搜尋人氣大獎2022 - 人氣票后」炎明熹挾《聲夢傳奇》第一季總冠軍出道後,憑紥實的唱功吸納廣大粉絲群,商演、廣告、表演的邀約多不勝數,人氣一時無兩。馬來西亞過江龍林明禎除了在電影《飯氣攻心》有亮眼的演出外,亦是不少廣告及產品的代言人,這位大馬女神樣子甜美,經常以可愛一面示人,俘虜一眾粉絲,讓她成為「Yahoo搜尋人氣大獎2022 - 圖片搜尋次數最多女藝人」。另外,組合MIRROR每位成員各懷本領、獨當一面,但集合12人之力量後戰鬥力以幾何級數上升,團魂堅固,成為「Yahoo搜尋人氣大獎2022 - 人氣票選組合」眾望所歸。

「亞洲人氣演員」由張艾嘉奪得 古天樂獲「年度風雲人物」

剛於第59屆金馬獎憑電影《燈火闌珊》勇奪最佳女主角的張艾嘉,事隔36年後第三度贏得金馬獎影后殊榮。曾多次於頒獎禮上奪得影后殊榮的張姐,對電影業不論幕前還是幕後都貢獻良多,再下一城榮獲「Yahoo搜尋人氣大獎2022 - 亞洲人氣演員」獎項。古天樂除了是一位多產的演員外,成為演藝人協會會長後更發揮自身價值,不單提供資本積極推動香港演藝發展,還不遺餘力為業內人謀福祉,全力支持香港影視事業的發展。為了擴闊香港電影業的戲種,他更斥巨資拍攝首部本土科幻電影《明日戰記》,及起用香港團隊製作,希望令本地電影工作者吸取更多經驗。如此費盡心力貢獻香港電影業,令他成為「Yahoo搜尋人氣大獎 - 年度風雲人物」。

完整得獎名單

Yahoo 搜尋人氣大獎 2022 - 音樂

本地男歌手張敬軒本地女歌手鄭欣宜

本地音樂組合C AllStar、ERROR、MIRROR

本地唱作歌手(男)馮允謙本地唱作歌手(女)黃妍

樂壇新勢力(男)呂爵安、張天賦、曾比特樂壇新勢力(女)炎明熹、姚焯菲、Cloud雲浩影

樂壇新勢力(組合)After Class、COLLAR樂壇新勢力(唱作)張蔓莎

年度熱搜歌曲《e先生連環不幸事件》呂爵安

唱作歌曲《I’m Sorry》ONE PROMISE

《留一天與你喘息》陳卓賢

《給缺席的人唱首歌》馮允謙

合唱歌曲《我也難過的》吳林峰、謝芊彤

跳唱歌曲《豐乳肥臀》鄭欣宜

人氣MV CP《滴滴金》CY陳宗澤、[email protected]

人氣電視節目主題曲《膠戰-膠on!》呂爵安、阿正、肥腸、岑珈其、劉沛蘅、魏浚笙

人氣電影主題曲《風雨不改》姜濤

人氣音樂企劃《The Next 20演唱會》張敬軒

人氣專輯《The Brightest Darkness》張敬軒

十大人氣歌曲(排名不分先後):

《BOSS》MIRROR《荊棘海》泳兒

《Dear My Friend》姜濤《有我》陳柏宇

《人類群星閃耀時》柳應廷《HW1》方皓玟

《Megahit》盧瀚霆《某種老朋友》林家謙

《先哭為敬》鄭欣宜《難道我還未夠難》葉巧琳

Yahoo 搜尋人氣大獎 2022 - 電視及電影

本地電影《飯戲攻心》

本地男演員張繼聰本地女演員周秀娜

本地新演員王丹妮新世代演員袁澧林

人氣電視劇集《美麗戰場》人氣電視劇CP陳瀅、劉佩玥、陳曉華

電視男藝人陳山聰電視女藝人陳瀅

人氣電視男角色《下流上車族》車志明林敏聰 飾演人氣電視女角色《美麗戰場》鍾家琪/周家琪蔣家旻 飾演

人氣急星郭柏妍、193郭嘉駿、Kayan9896

Yahoo 搜尋人氣大獎 2022 - 至尊獎項

人氣票王姜濤人氣票后炎明熹

人氣票選組合MIRROR

圖片搜尋次數最多男藝人姜濤圖片搜尋次數最多女藝人林明禎

亞洲人氣演員張艾嘉年度風雲人物古天樂

《Yahoo Asia Multiverse Buzz Awards 2022》頒獎典禮

日期: 2022年12月23日(星期五)

時間: 晚上8時正

頒獎禮現場: 九龍灣國際展貿中心6樓展貿廳3 (九龍灣展貿徑一號)

元宇宙地址: 「Yahoo Buzzland」*- Decentraland座標 -71-13

https://play.decentraland.org/?realm=dg&position=-73%2C-14&island=Iw07

*「Yahoo Buzzland」開放日期:即日至12月31日

活動網頁: https://yahoo.digitalmktg.com.hk/buzz2022/

Yahoo TV直播: https://hk.tv.yahoo.com/hkbuzzaward

全力支持: Cetaphil舒特膚

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載