1億美金倒落海！華納全面抽起《蝙蝠女》連串流平台都唔放

呢單今日最震撼！外媒確定片商華納抽起將近埋尾嘅新片《蝙蝠女》(Batgirl)，唔上戲院之餘，狠心到連自家串流平台HBO Max都冇得睇！

今年4月同Discovery 合併嘅華納，新CEO David Zaslav上任後大刀闊斧，話咁快就將旗下出世一個月左加嘅付費內容平台CNN＋摺埋，仲話係果斷決定。綜合各方報導，而家華納有一套內部機制，決定電影作品會係戲院放映、串流平台上架定直接抽起。而早前搞試映嘅《蝙蝠女》，據聞觀眾反應差到不得了，計過條數再搞宣傳都係無補於事，有關方面擔心《蝙蝠女》出到嚟都係仆直，甚至會牽連致力打造嘅DC宇宙。結果喺新官上任嘅情況之下，一嘢被消失。

其實《蝙蝠女》卡士唔差，先有90年代嘅蝙蝠俠米高基頓(Michael Keaton）再演呢個經典角色，又有一度好靚仔兼身材正爆、後來被指暴肥嘅Brendan Fraser，要演技亦有憑《鼓動真我》（Whiplash）演嚴厲鼓手老師拎金像獎最佳男配角嘅J.K Simmons。演蝙蝠女嘅拉美女歌手Leslie Grace都夠晒新鮮感。導演Adil El Arbi 同Bilall Fallah拍嘅《重案夢幻再重組》口碑亦唔錯，本來排年尾至明年初面世嘅《蝙蝠女》，突然胎死腹中，都幾出人意表。

有心水清網民就話，早排美國動漫節Comic Con上，只係見到《蝙蝠女》少量宣傳，大家仲以為華納策略上想主打新一套《沙贊!》同埋Black Adam，原來暗地已經有變數。

各個片商呢幾年都係將自家作品嘅人物同故事線，築起一個自成一派嘅宇宙。今次咁樣抽起《蝙蝠女》，最大件事係DC宇宙其餘幾套作品Black Adam、《沙贊!2》等，因為劇情一定同《蝙蝠女》有關聯，好可能都會受影響。

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