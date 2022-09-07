MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故後，MIRROR休團兩個月，ViuTV抽起與MIRROR有關的節目及劇集，早前有指《季前賽》於10月24日播映，不過，由邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、鄭旦瑞、談善言和沈殷怡合演的ViuTV劇集《野人老師》，將於10月3日首播，該劇以教育為題，圍繞補習天王和其村校校長爸爸的故事。

《美麗戰場》10月3日播 至於無綫方面，下月將陸續播放台慶劇，第一部將會是由有「旺角活地亞倫」之稱的葉念琛執導的《美麗戰場》，安排於10月3日晚上9時半播出。《美麗戰場》由陳瀅、方力申、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻及陳山聰主演，再加上唐詩詠、王灝兒及麥玲玲特別演出，還有張馳豪、朱晨麗、杜燕歌、楊卓娜及丁子朗聯合演出，卡士可說是頗有睇頭。此劇的播放日子與Stanley及Frankie的《野人老師》撞到正。