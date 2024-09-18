10.1 半價睇好戲丨吳慷仁Jeffrey鄧麗欣群星力撐 國慶日所有場次半價

香港戲院商會將於10月1日國慶日舉辦「10.1 半價睇好戲」活動，希望透過不同活動鼓勵全港市⺠走進戲院欣賞多樣化的電影。屆時全港 59 間商業戲院於 10 月 1 日國慶假期全日的所有場次,不論任何放映格式和影院的戲票均一律半價。當日入場的觀眾除可享戲票半價優惠欣賞超過 80 套電影外，還可以參加「全城好戲 FUN 大抽獎」，有機會贏取超過 2000 份豐富禮品，與眾同樂。
戲票將於 9 月 25 日 (星期三) 中午 12 時起陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，詳情請留意各大院線公佈。
為感謝觀眾對「10.1 半價睇好戲」活動的支持,香港戲院商會同時舉辦「全城好戲 FUN 大抽獎」，以刮刮卡形式送出超過 2000 份豐富獎品及過千張免費戲票,為入場觀眾帶來雙重驚喜，以實際行動支持香港戲院業。觀眾凡購買 10 月 1 日戲票即可獲得刮刮卡 1 張,有機會贏取包括免費戲票、戲院小食部現金禮券、爆谷和汽水等即時獎賞。抽中大獎的 10 位幸運兒更會獲得 75 張戲票禮券，隨時揀選心水電影入場睇戲。至於未能抽中獎品的觀眾,其刮刮卡上亦會印有不同的電影對白可留為紀念。
香港戲院商會理事長袁彥文表示:「今年是我們第二年舉辦『10.1 半價睇好戲』活動，透過優惠票價鼓勵市⺠『入戲院睇戲』，嘗試不同放映格式及貴賓院帶來的視聽享受。同時加入抽獎活動為入場觀眾提供額外優惠和驚喜，期望能帶動整個活動的氣氛和投入感，為市⺠創造精彩有趣的觀影體驗。」
是次活動獲得不少重量級巨星及演藝人拍片支持，包括國際武打巨星甄子丹、導演陳嘉上、吳慷仁、謝霆鋒、吳彥祖、張繼聰、魏浚笙、李麗珍、梁詠琪、余香凝、梁雍婷、鄧麗欣、王丹妮、姜晧文、陳家樂、衛詩雅、譚旻萱、李靖筠、黃宗澤、黃浩然、陳湛文、朱鑑然、麥沛東、唐文龍、李凱賢、陳毅燊 (ANSONBEAN)、盧慧敏、劉沛蘅、羅浩銘、黃定謙、湯君慈、徐偉棟及張欣等。