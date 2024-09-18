10.1 半價睇好戲丨吳慷仁Jeffrey鄧麗欣群星力撐 國慶日所有場次半價

香港戲院商會將於10月1日國慶日舉辦「10.1 半價睇好戲」活動，希望透過不同活動鼓勵全港市⺠走進戲院欣賞多樣化的電影。屆時全港 59 間商業戲院於 10 月 1 日國慶假期全日的所有場次,不論任何放映格式和影院的戲票均一律半價。當日入場的觀眾除可享戲票半價優惠欣賞超過 80 套電影外，還可以參加「全城好戲 FUN 大抽獎」，有機會贏取超過 2000 份豐富禮品，與眾同樂。

戲票將於 9 月 25 日 (星期三) 中午 12 時起陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，詳情請留意各大院線公佈。