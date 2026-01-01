Tyson Yoshi捐一日家電被斥呃人 宏福災民揚言上《東張西望》

Tyson Yoshi聯同合作夥伴捐出價值港幣100萬元的家電、傢俱予大埔宏福苑災民，負責處理的救世軍於本月頭出Po感謝他的善心。然而有災民的家屬因未能取得所需電器，於是私訊Tyson Yoshi表達不滿，對方更斥他呃人，更威脅要報《東張西望》，令Tyson Yoshi大為無奈。他將有關留言截圖於他的IG story公開，並作出回應與聲明。

Tyson Yoshi公開的對話截圖見到對方表示曾聯絡相關人士，但對方僅指「剩係得廚具冇小型電器」，然而他的婆婆「最急需係要抽濕機、空氣清新機同微波爐，請問Tyson可唔可以幫到手呢? 祝新年快樂。」之後他抱怨說：「我真係不吐不快，你哋出個post又話幫啲災民一啲電器用品。我同你哋講完跟住你叫我聯絡Winnie，跟住Winnie email我問我要咩電器，跟住我答咗佢，跟住就冇覆過我啦，跟住我打電話俾佢就話你哋只係捐咗一啲廚房用品，話冇我哋需要嘅電器。」接著再斥Tyson Yoshi「呃人」，該網民留言道：「咁你即係開頭個post就呃人啦，將我哋啲災民踢嚟踢去，跟住問咗成個月，最後乜都冇得個吉。」、「你哋就開post話捐咗咁多嘢，但係根本就將我哋踢嚟踢去問咗咁耐都係冇嘅。」甚至威脅說：「咁我就將整件事報上《東張西望》，等大家公眾評論一下。」

Tyson Yoshi在截圖回應說：「資源有限，我同團隊其實都係想可以最大化咁樣幫助到最多嘅人⋯⋯有啲朋友攞唔到佢哋嘅嘢，我真係好抱歉，但係真係要情緒勒索同埋要挾到咩？」

Tyson Yoshi的團隊亦就有關事件發出正式聲明：「個人能力有限，但一直希望在能力所及之下，盡量幫助更多有需要的人。因此，在今次支援行動中，團隊最終決定與救世軍合作，並將一百萬善款集中用於一個能夠惠及最多災民的方案。我們理解部份求助者對某些產品的需求，但在資源需作集中安排的情況下，並以惠及最多有需要的人為考量，部分電器項目實在未能納入支援範圍，亦對未能一一回應感到遺憾。對於溝通過程中出現的不同情緒與感受，我們表示理解，也希望彼此能以理性、互相尊重的方式交流，這亦是我們一直所期望的。最後，懇請大家理解相關安排，並感謝大家一直以來的關心與體諒。」