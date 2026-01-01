35歲檀健次搭上細16年新人劉一諾 網民質疑女方未成年交往搞忘年戀

35歲中國當紅男星檀健次，近日被爆熱戀19歲新人演員劉一諾，他雖立即澄清目前單身，但女方隨後開腔直認曾撻著檀健次，但卻親證雙方已經分手。

檀健次的戀情正掀起網民熱烈討論，今日(10日)劉一諾在微博再度發聲明，強調兩人的確交往過，並寫：「我跟檀健次在一起過，如果你們粉絲口中說的沒在一起是檀先生本人的意見，那我不得不懷疑自己的感情受到了欺騙。」女方指沒有義務替檀健次承受粉絲的糾纏與抹黑，又警告外界不要再造謠，否則將採取法律行動。