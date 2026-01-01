35歲檀健次搭上細16年新人劉一諾 網民質疑女方未成年交往搞忘年戀

35歲中國當紅男星檀健次，近日被爆熱戀19歲新人演員劉一諾，他雖立即澄清目前單身，但女方隨後開腔直認曾撻著檀健次，但卻親證雙方已經分手。
檀健次的戀情正掀起網民熱烈討論，今日(10日)劉一諾在微博再度發聲明，強調兩人的確交往過，並寫：「我跟檀健次在一起過，如果你們粉絲口中說的沒在一起是檀先生本人的意見，那我不得不懷疑自己的感情受到了欺騙。」女方指沒有義務替檀健次承受粉絲的糾纏與抹黑，又警告外界不要再造謠，否則將採取法律行動。
檀健次自認單身狗
劉一諾發文透露雙方已經和平分手：「目前我與他已好聚好散，沒義務承受有些粉絲的糾纏與抹黑。」她同續說：「我覺得我已仁至義盡。建議你們還是找他本人求證。」至於檀健次方面，雖然未直接回應，但他在星期三(1月7日)曾發布「三隻單身狗」的影片，暗示自己目前是單身狀態，劉一諾當時表示只是想記錄戀情，而檀健次則無進一步回應。
劉一諾生於2006年，與35歲檀健次相差16歲，隨著劉一諾的爆料，坊間對這段過氣忘年戀的年齡差距及交往時間線法律問題的討論，質疑女方跟檀健次交往時，極有可能是未成年，針對粉絲的擔憂，劉一諾在社交媒體上回應表示，與檀健次交往時已經成年，並強調雙方的關係「單純」，並沒有其他複雜情況。