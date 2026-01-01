由蔡卓妍（阿Sa）、徐天佑、黃又南主演的《再見UFO》相隔6年終於重見天日，不用成為都市傳說。導演梁栢堅、監製錢小蕙與黃又南昨日（9日）出席映後分享會。梁栢堅表示他是深信1980年代華富邨居民在邨內見到不明飛行物體（UFO），他一直以這個信念去製作這部電影，但今次電影不是要談是否有UFO的存在，而是希望大家可以跳出去，用另一個空間去看自己的人生，因為很多時人都會迷失，有時會跟著別人的方式去行，當迷失到某一個階段會沒有自己。

錢小蕙及梁栢堅特別提到劇中的衛詩雅（Michelle），大讚她的表演很好，認為此片能為她帶來金像獎女配角的獎項。梁栢堅指Michelle拍攝此片，是非常年輕，是位很勤力的演員，相信她花了不少功夫在角色上。他指Michelle的角色很愛看亦舒的小說，相信Michelle是把亦舒的小說看了一遍，並以「玫瑰」、「喜寶」二合為一由自己演繹出來。他指Michelle可以帶出女性柔弱又堅強的一面，令人很想愛護她。錢小蕙亦提到電影於2019年未能上映時，自己很遺憾未能為Michelle爭取到「最佳女配角」的提名，「我覺得我係欠咗佢，希望呢部戲能夠比番（提名）佢。佢個角色係base on一啲人，係好唏噓。」

電影以2003年4月1日作結，錢小蕙被問到如今的她會否重新定義香港的黃金時代，她指自己也是選擇在2003年4月1日是最後一天，她表示當天發生的事仍曆曆在目，「唔淨係因為哥哥（張國榮），當日係沙士最瘋狂一日，香港成為疫埠，當時自己正在籌備《豪情》，中午約客戶去食飯順道傾Shine的新碟，當時另一監製古天樂打俾我，因為係疫埠，請咗個AV女優嚟，係咪叫佢唔好嚟住先。同時疫埠關係，自己打俾媽媽希望她買點物資，當時第一次先知媽媽身體帶事，加上佢係哥哥fans，嗰晚哥哥走咗，我媽媽都係同年走埋，所以你問我，我都係講嗰日，相信係香港黃金時代最後一日。」錢小蕙跟梁栢堅亦認為一切都是一個循環。

