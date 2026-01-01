熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-12 16:05
更新：2026-Jan-12 16:05

阿滴英文改名轉型旅行Podcast向 粉絲不捨：陪伴11年

分享：
知名百萬YouTuber阿滴（Ray Du）近日宣布，經營11年的YouTube頻道「阿滴英文」將正式更名為「阿滴」。

知名百萬YouTuber阿滴（Ray Du）近日宣布，經營11年的YouTube頻道「阿滴英文」將正式更名為「阿滴」。

adblk4

知名百萬YouTuber阿滴（Ray Du）近日宣布，經營11年的YouTube頻道「阿滴英文」將正式更名為「阿滴」，並同步更新其Instagram與Threads帳號名稱。消息一出令許多粉絲感到不捨，因為「阿滴英文」這個名稱已經陪伴了他們長達11年。

阿滴於2015年以「阿滴英文」為頻道名稱出道，時至今日，憑藉輕鬆有趣的教學風格迅速吸引了289萬名訂閱者。然而，阿滴在日前參加Podcast節目時透露，決定在2026年將頻道名稱改為「阿滴」。他表示，這一改動的主要原因是希望新觀眾在進入頻道時不會感到困惑，因為有許多新觀眾曾經詢問他為何頻道名稱中帶有「英文」，但實際上頻道內容已不再以英文教學為主。

adblk5

英文帳號名@rayduenglish暫不會改

雖然頻道名稱將改為「阿滴」，阿滴也強調其帳號名稱「@rayduenglish」暫時不會更改，因為這個名稱對他而言具有歷史意義且改動難度較高。此外，針對影片片頭，他表示目前處於「無片頭」的過渡階段，但未來會重新製作新的片頭設計。

知名百萬YouTuber阿滴（Ray Du）近日宣布，經營11年的YouTube頻道「阿滴英文」將正式更名為「阿滴」。 阿滴YouTube、IG、Threads的中文名稱統一更新為「阿滴」，同時保留英文帳號「@rayduenglish」，把 阿滴早前到北極旅行 阿滴YouTube followers達289萬 阿滴曾與羽毛球好手戴資穎合照。 阿滴IG followers達108萬

此消息曝光後，網友們紛紛在社群媒體留言表達不捨之情。有粉絲感嘆：「阿滴英文是我們共同的回憶」、「現在的小孩已經不知道阿滴是教英文的了嗎？」也有不少粉絲支持這項改變，認為這是阿滴邁向新里程碑的重要一步。

adblk6

雖然頻道名稱將改為「阿滴」，阿滴也強調其帳號名稱「@rayduenglish」暫時不會更改，因為這個名稱對他而言具有歷史意義且改動難度較高。（圖/翻攝自阿滴YouTube）

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務