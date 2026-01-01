知名百萬YouTuber阿滴（Ray Du）近日宣布，經營11年的YouTube頻道「阿滴英文」將正式更名為「阿滴」，並同步更新其Instagram與Threads帳號名稱。消息一出令許多粉絲感到不捨，因為「阿滴英文」這個名稱已經陪伴了他們長達11年。

阿滴於2015年以「阿滴英文」為頻道名稱出道，時至今日，憑藉輕鬆有趣的教學風格迅速吸引了289萬名訂閱者。然而，阿滴在日前參加Podcast節目時透露，決定在2026年將頻道名稱改為「阿滴」。他表示，這一改動的主要原因是希望新觀眾在進入頻道時不會感到困惑，因為有許多新觀眾曾經詢問他為何頻道名稱中帶有「英文」，但實際上頻道內容已不再以英文教學為主。