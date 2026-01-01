西川貴教襲港賀30周年 「港版T.M.Revolution」現身亞博成焦點

有「教主」之稱的日本實力派歌手西川貴教(T.M. Revolution），去年獲邀來港為ViuTV的《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 24/25》擔任表演嘉賓技驚四座。為紀念30周年，西川貴教星期六假亞洲博覽館Hall 8舉行首次香港專屬製作演唱會《T.M.REVOLUTION VS TAKANORI NICHIKAWA Live in HONG KONG 2026》。

保錡亦曾cosplay

西川貴教從1996年起以T.M. Revolution姿態發展，今年迎來30周年，除在日本展開巡迴演唱會及連串慶祝活動外，並首次香港show破天荒大唱T.M.Revolution時期及以「西川貴教」之名發表的多首金曲，消息去年9月一出即掀起撲飛熱，全場約7,500觀眾捧場，座無虛席。有歌迷更模仿偶像當年以T.M. Revolution身份推出之名曲《Hot Limit》的肉感造型到場，全場矚目；ERROR成員吳保錡亦曾在團綜《花姐ERROR遊》內cosplay過該形象，可惜西川貴教今次來港卻未有選唱經典金曲《Hot Limit》，令不少歌迷也大嘆失望。