歐陽萬成Jimmy O. Yang現身香港 偕神秘女子尖沙咀行孖咇｜獨家捕獲

過去一年，歐陽萬成專注舞台上演出，相對地減少接拍電影及劇集，他早前宣布2月21及22日，即大年初五及初六在澳門開賀年show，約定大灣區粉絲齊賀新歲。前晚(9日)，歐陽萬成突然現身尖沙咀，同行還有一名身材高挑的神秘女子，目測身高約174cm，站在168cm的歐陽萬成旁邊雖然高度有一定差距，但兩人步伐一致，沿途被路人認出亦表現親民，更停低與fans合照。

受黃子華啟發

38歲的歐陽萬成生於香港，曾入讀香港華仁書院，於13歲隨家人移民美國，在加州大學聖地牙哥分校主修經濟學，但他對表演充滿熱情，自畢業後卻放棄高薪厚職，開始了棟篤笑生涯，在美國不同細場演出，歐陽萬成受到黃子華啟發，繼而決心成為一位棟篤笑演員，他擅長以文化差異、亞裔身份認同與移民經歷為題材，透過幽默方式講述自身的成長故事。

事實上，Jimmy O. Yang自細受到香港文化影響，最愛的港產片是周星馳電影《國產凌凌漆》。去年，歐陽萬成重返成長地香港開show場場爆滿，黃子華，衛詩雅、劉嘉玲、張艾嘉、尹光、Tyson Yoshi、俞琤、周汶錡、周秀娜、阿Sa、鄧麗欣、林青霞、金燕玲、蘇施黃、谷德昭、湯令山等本地名人均熱烈捧場，更獲許冠傑、「Do姐」鄭裕玲畀面站台，尾場還請來同屬「華仁仔」的李克勤現身舞台，兩人於尾聲合唱《紅日》贏盡熱烈掌聲。