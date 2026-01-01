熱門搜尋:
出版：2026-Jan-11 12:23
更新：2026-Jan-11 12:23

西川貴教T.M. Revolution香港演唱會感動落淚 開場默哀1分鐘悼大埔火災死難者 (附歌單)

DC2 1445

有「教主」之稱的西川貴教，為紀念T.M. Revolution出道30周年舉行首次香港專屬製作演唱會。

adblk4

有「教主」之稱的日本J-POP界紅人西川貴教，為紀念以T.M. Revolution身份發展30周年，昨晚(10日)假亞洲博覽館Hall 8舉行首次香港專屬製作演唱會《T.M.REVOLUTION VS TAKANORI NICHIKAWA Live in HONG KONG 2026》。

這場香港專屬製作的「雙重身份對決」演唱會，吸引近7,500名樂迷齊聚亞博，現場氣氛全程High爆，成為香港樂壇與動漫跨界的新里程碑。

DC2 8804

主LED屏幕顯示西川貴教親筆手寫訊息，觀眾起身低頭靜默。

廣東話誠意十足

演唱會在晚上8時15分開場前，全體表演者上台為2025年11月26日大埔宏福苑火災罹難者默哀一分鐘。主LED屏幕顯示西川貴教親筆手寫訊息：「以此默哀 緬懷逝者 願音樂帶來力量與安慰 西川貴教」。全場燈光調暗，觀眾起身低頭靜默，為這場充滿療癒力量的音樂會拉開序幕。

adblk5

西川貴教誠意十足，特別學定一大堆廣東話與觀眾互動，他開場即說：「大聲啲！好掛住大家。我係西川貴教，終於喺香港開演唱會，好開心，好多謝大家嚟睇。」並問：「大家玩得開唔開心？如果大家開心，我都開心。」又大呼：「香港好正！」提及去年出席香港的音樂頒獎典禮時，他以廣東話問「大家有冇睇呀？」，並謙虛表示：「能夠同香港所有出色歌手一齊表演，係一份榮譽。」他更希望未來能更頻繁來港，與本地藝人及樂迷有更多交流。當介紹下一首《機動戰士高達SEED Freedom》電影主題曲《FREEDOM》時，全場歌迷即熱烈呼喊，他亦叫：「大家一齊唱！」為呈獻最流暢、最極致的現場體驗，西川貴教取消原定25分鐘中場休息，僅以3分鐘短暫換場。

adblk6

T.M.Revolution的熱血搖滾與西川貴教的深情創新直接對決，能量全程不間斷。開show期間，他脫下外套曬肌及麒麟臂，直至encore，西川貴教表示：「我特別為今日香港演唱會，製作咗一個專屬歌單。在日本從來冇試過用呢個歌單開演唱會。我會畀香港樂迷一個超級專屬香港嘅演唱會！」西川貴教多次向fans表會會再來港開演唱會，並承諾會繼續來港見歌迷，能夠實現在香港開show，西川貴教不禁流下感動眼淚。

20260110 TMRxTNNK 0051 ForPress JPEG 3800LE (1) 20260110 TMRxTNNK 0052 ForPress JPEG 3800LE DC2 0321 DC2 0995 DC2 0338 DC2 1352 20260110 TMRxTNNK 0054 ForPress JPEG 3800LE DC2 9866 DC2 9122

T.M.REVOLUTION VS TAKANORI NICHIKAWA Live in HONG KONG 2026

西川貴教：

Never say Never

天秤 -Libra-

HEROES

Eden through the rough

FREEDOM

BEYOND THE TIME -メビウスの宇宙を越えて

adblk7

あんなに一緒だったのに…

Breaking Daylight

VOYAGE

T.M.Revolution：

Preserved Roses

革命デュアリズム

resonance

Save The One, Save The All

Meteor -ミーティア-

vestige -ヴェスティージ

INVOKE -インヴォーク

ignited -イグナイテッド

Zips

HEART OF SWORD 〜夜明け前〜

