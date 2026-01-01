有「教主」之稱的日本J-POP界紅人西川貴教，為紀念以T.M. Revolution身份發展30周年，昨晚(10日)假亞洲博覽館Hall 8舉行首次香港專屬製作演唱會《T.M.REVOLUTION VS TAKANORI NICHIKAWA Live in HONG KONG 2026》。
這場香港專屬製作的「雙重身份對決」演唱會，吸引近7,500名樂迷齊聚亞博，現場氣氛全程High爆，成為香港樂壇與動漫跨界的新里程碑。
廣東話誠意十足
演唱會在晚上8時15分開場前，全體表演者上台為2025年11月26日大埔宏福苑火災罹難者默哀一分鐘。主LED屏幕顯示西川貴教親筆手寫訊息：「以此默哀 緬懷逝者 願音樂帶來力量與安慰 西川貴教」。全場燈光調暗，觀眾起身低頭靜默，為這場充滿療癒力量的音樂會拉開序幕。
西川貴教誠意十足，特別學定一大堆廣東話與觀眾互動，他開場即說：「大聲啲！好掛住大家。我係西川貴教，終於喺香港開演唱會，好開心，好多謝大家嚟睇。」並問：「大家玩得開唔開心？如果大家開心，我都開心。」又大呼：「香港好正！」提及去年出席香港的音樂頒獎典禮時，他以廣東話問「大家有冇睇呀？」，並謙虛表示：「能夠同香港所有出色歌手一齊表演，係一份榮譽。」他更希望未來能更頻繁來港，與本地藝人及樂迷有更多交流。當介紹下一首《機動戰士高達SEED Freedom》電影主題曲《FREEDOM》時，全場歌迷即熱烈呼喊，他亦叫：「大家一齊唱！」為呈獻最流暢、最極致的現場體驗，西川貴教取消原定25分鐘中場休息，僅以3分鐘短暫換場。
T.M.Revolution的熱血搖滾與西川貴教的深情創新直接對決，能量全程不間斷。開show期間，他脫下外套曬肌及麒麟臂，直至encore，西川貴教表示：「我特別為今日香港演唱會，製作咗一個專屬歌單。在日本從來冇試過用呢個歌單開演唱會。我會畀香港樂迷一個超級專屬香港嘅演唱會！」西川貴教多次向fans表會會再來港開演唱會，並承諾會繼續來港見歌迷，能夠實現在香港開show，西川貴教不禁流下感動眼淚。
T.M.REVOLUTION VS TAKANORI NICHIKAWA Live in HONG KONG 2026
西川貴教：
Never say Never
天秤 -Libra-
HEROES
Eden through the rough
FREEDOM
BEYOND THE TIME -メビウスの宇宙を越えて
あんなに一緒だったのに…
Breaking Daylight
VOYAGE
T.M.Revolution：
Preserved Roses
革命デュアリズム
resonance
Save The One, Save The All
Meteor -ミーティア-
vestige -ヴェスティージ
INVOKE -インヴォーク
ignited -イグナイテッド
Zips
HEART OF SWORD 〜夜明け前〜