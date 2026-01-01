西川貴教誠意十足，特別學定一大堆廣東話與觀眾互動，他開場即說：「大聲啲！好掛住大家。我係西川貴教，終於喺香港開演唱會，好開心，好多謝大家嚟睇。」並問：「大家玩得開唔開心？如果大家開心，我都開心。」又大呼：「香港好正！」提及去年出席香港的音樂頒獎典禮時，他以廣東話問「大家有冇睇呀？」，並謙虛表示：「能夠同香港所有出色歌手一齊表演，係一份榮譽。」他更希望未來能更頻繁來港，與本地藝人及樂迷有更多交流。當介紹下一首《機動戰士高達SEED Freedom》電影主題曲《FREEDOM》時，全場歌迷即熱烈呼喊，他亦叫：「大家一齊唱！」為呈獻最流暢、最極致的現場體驗，西川貴教取消原定25分鐘中場休息，僅以3分鐘短暫換場。