森美未聞陳志雲離開商台 否認因MIRROR缺席叱咤被逼走

森美昨日（10日）為痛症治療中心主持開幕活動，分享個人痛症經歷與治療心得。森美表示曾因打籃球及習慣性趴睡而導致腰背受傷，20多歲時已經椎間盤突出，嚴重到無法起身，手踭及手指尾也因打球舊傷，得到哥爾夫球手及腫痛，痛楚萬分而就醫。森美認為沒有任何東西比自己身體更加緊要，如果痛症處理不當，每當天氣轉變或熱身不足更容易復發，所以建議遇到任何痛症及早接受專業治療，否則後患無窮。

對於近期傳出陳志雲即將離開商台的消息，森美回應：「我看到相關報導，但不清楚管理層的決定。上次碰到他，還請我吃炒米餅，幾好食。還有人問我會否是散水餅？我也嚇了一跳，但應該不是，因為只有我有得食。其實現今世代，於不同媒介流動很正常，不論在商台還是過去在TVB，他都製作過很多優秀節目，我也不認為他是因為所謂MIRROR事件而離開。」

他坦言商台跟MIRROR的關係一直良好，亦明言陳志雲的位置，絕對有資格說「有幾個會去叱咤」，因為高層跟MIRROR的經理人及公司一直努力協商如何出席。他指因為MIRROR有很多fans，所以會估到「我最喜愛的」獎項會是他們奪得，於是想了很多方法協調，但最後沒有方法才由高層代領。

另外森美除了主持電台節目，他與Eric Kwok合作的全新音樂比賽節目《唱錢》也即將播出。節目中會將廣東歌融入遊戲，並設有獎金，他笑言：「我用《Happy Birthday》試玩過，才發現一點也不容易，希望觀眾都能成功奪取獎金！」