李龍基交代七層樓去最終去向 否認係「計算基」稱真心愛王青霞

李龍基跟王青霞的「爺孫戀」因為Youtuber 「導遊哥哥」Hugo拍到王青霞在佛山跟老公、媽媽過節而畫上句號。基哥曾在傳媒面前含淚談分手，更表現大方祝福王青霞。基哥再接受傳媒訪問，大談跟王青霞「了解」的細節，更再次交代七層樓的去向。他在訪問中否認是「計算基」，強調自己付出了真感情，並表示為王青霞犧牲一段婚姻及無七層樓。

傳媒亦問到基哥七層樓的去向是交予前妻還是王青霞，他澄清七層樓全歸前妻，只是有記者斷章取義，用心不良，將他的說話剪輯。他說：「當時訪問係記者問我離婚，咁七層樓點算？全部冇你名？寫晒前妻名喎？我係答佢，因為我工作性質要周圍飛，萬一有咩事啲樓連住我名好麻煩，所以我先話過晒畀佢（前妻）。」