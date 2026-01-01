李龍基交代七層樓去最終去向 否認係「計算基」稱真心愛王青霞

李龍基跟王青霞的「爺孫戀」因為Youtuber 「導遊哥哥」Hugo拍到王青霞在佛山跟老公、媽媽過節而畫上句號。基哥曾在傳媒面前含淚談分手，更表現大方祝福王青霞。基哥再接受傳媒訪問，大談跟王青霞「了解」的細節，更再次交代七層樓的去向。他在訪問中否認是「計算基」，強調自己付出了真感情，並表示為王青霞犧牲一段婚姻及無七層樓。
傳媒亦問到基哥七層樓的去向是交予前妻還是王青霞，他澄清七層樓全歸前妻，只是有記者斷章取義，用心不良，將他的說話剪輯。他說：「當時訪問係記者問我離婚，咁七層樓點算？全部冇你名？寫晒前妻名喎？我係答佢，因為我工作性質要周圍飛，萬一有咩事啲樓連住我名好麻煩，所以我先話過晒畀佢（前妻）。」
翻看基哥昔日報道，他於2018年接受訪問時談及第二任妻子，並表示「所有的樓我沒有名字，全部交給她，因為我信她，她是我第二任太太，她比我年輕很多，我比她年長廿七、八歲，我有個感覺，我一定比她先走，留下甚麼保障給她呢？樓囉；大吉利市若我搵不到錢，或者走先一步，都可以保障她生活無憂。我們結婚廿年了，我深信自己眼光沒錯。」
當時基哥在該訪問對第二任太太情深似海，唯2019年便跟王青霞一齊，他表示因對前妻感到愧疚，選擇「淨身出戶」，將所有物業送給前妻。2022年，又一度傳出基哥的七層樓全交予王青霞，2023年他先後接受TVB、楊紹鴻訪問，勻接示「我唔係一個蠢人！老實講，咁耐嘅相處，我知道佢係咩人。」當時基哥亦沒有否認將名下的7個物業全數轉到王青霞名下。直至2024年，王青霞被人指責受傷，基哥澄清自己沒有將7層樓交予王青霞。