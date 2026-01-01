尋秦記｜港澳票房衝破6千萬 英國及愛爾蘭打入票房榜十大

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》自年12月31 日上映以來票房勢如破竹，港澳票房再傳捷報：截至1月10日，港澳累計票房已達$60,692,294，正式衝破6千萬大關，氣勢有增無減。同日，古天樂、林峯、宣萱及朱鑑然正式亮相謝票場，與滕麗名、黃文標、歐瑞偉、陳國邦、徐偉棟、李凱賢、徐浩昌(肥腸)、Chris Collins 及蘇宸褕(灰熊)等演員兵分多路，合共出席超過20場謝票活動，多個場次門票極速售罄，現場氣氛熱烈。

海外上映版圖擴至多地

《尋秦記》不止於本地屢創佳績，更同步席捲海外，多個地區接力上映，讓不同背景的觀眾一同投入這場跨越時空的熱潮。海外方面，《尋秦記》已於12月 31日率先在馬來西亞及新加坡同步上映，其後於本月2日登陸英國及愛爾蘭市場；歐洲市場亦接力擴展，電影已於1月8日在荷蘭開畫，而向來較少引入港產片的比利時亦將於1月16日上映，令更多平日未必有機會在大銀幕接觸港產片的觀眾，首次於戲院感受《尋秦記》的集體回憶與大場面魅力。緊接其後，台灣已於1月9日上映，澳洲及新西蘭亦將於1月15日上映。北美方面，美國及加拿大則將於本月30日上映。