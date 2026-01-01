ViuTV劇集《存酒人》於周五(9日)大結局，劇集開播以來在網上廣獲好評，除了MIRROR成員邱傲然(Tiger)、楊樂文(Lokman)、夏韶聲、朱栢謙和徐㴓喬(Asha)，每集的客串嘉賓都充滿驚喜，包括甚少拍劇的蔣雅文(Mandy)、董瑋、趙頌茹等，結局更有張新悅(Nicola)。而MIRROR成員Tiger與Lokman的粉絲應援會於結局晚上於戲院舉行放映會，雖然Lokman因工作未能親身出席，但監製簡君晉、導演盧麒麟、編劇彭志海，以及演員朱栢謙、徐㴓喬與安柔潔等主創團隊悉數到場。Mandy、黃又新和張新悅均有驚喜現身，與粉絲一同在大銀幕下觀賞結局。

咀完3個鐘嗌分手 好殘忍 首次擔正做男主角的Tiger感恩遇上出色團隊，談到難忘戲份，其中一場是首獻螢幕初吻，他笑言導演「好殘忍」，拍完甜蜜咀戲3小時後，便緊接拍攝分手戲。Lokman雖因工作無法出席，不過亦有在社交平台分享拍《存酒人》的感受，「謝謝你阿當！你也是我生命中一個很重要的過客感謝《存酒人》每一位台前幕後！在劇集放映後，拍攝當下的溫暖，笑聲，熱血，還有那一致的同步率都一一衝回腦海裏。難忘的是每一個崗位都肩碰着肩，帶着相信，話不多地往前走，能夠遇上這樣的一個組合，心裏是一句： 喔，我很幸福。」他亦大派福利，分享與燁仔的面貼面合照，夏韶聲和徐㴓喬合照，以及台灣外景的照片。

Lokman舉動超窩心 戲中燁仔和阿當(Lokman飾)的兄弟情真摯又令人痛心，有海外小虎隊(Tiger粉絲)問到如何演繹阿當離世後的悲傷情緒，原來Tiger特地向朱栢縑請教，透過想像快樂畫面來表達悲傷，並從與Lokman的真實相處中汲取靈感，將這份情感注入角色之中，他舉例談到MIRROR九展演唱會謝幕，「佢企喺我右邊，我就轉過身激動攬住佢；另一件事係佢送咗對波鞋俾我，唔知點解好似好少嘅事，我諗番起，擺喺嗰個情景，好似好有feel。」他亦感激Lokman完成自己戲份後，仍留低陪他入戲，例如急症室外，「佢喺度畀緊力量我，陪我經歷某一樣嘢。其實係好浪漫嘅，因為佢已經收咗工，好攰，但佢選擇：『我哋一齊吖！我陪你吖！』」另一場則是在台灣街頭買醉的場景，Lokman特意留下陪伴他進入情緒，令他深受感動。

以母親為首要任務 新悅演神秘女子Elaine，是一個令「市井酒吧」老闆雄哥（朱栢謙 飾）多年來念念不忘的女神。作為四女之母的張新悅已闊別幕前演出20年，Nicola笑言和朱栢謙合作感到緊張：「因為佢係做舞台劇，最勁就係記台詞。但係我係最驚記台詞嘅人，好彩今次比較多眉來眼去，唔係講咁多對白，所以都OK handle到」。她大讚《存酒人》有電影，相信大家都會有共鳴：「有一種得不到，酸酸地但又有啲感性嘅感覺。因為得唔到，所以心入面永遠都放唔低」。為了要以最佳狀態拍攝，Nicola笑言有經常補眠、做好護膚程序和每日敷3塊面膜，至於復出，她笑言，「我成日同自己講，多一個張新悅唔多，少一個張新悅唔少，但我四個小朋友心目中，我係媽咪，就要做好媽咪嘅角色……不過，我最細嘅小朋友都七歲喇！都係一個好timing！」

退隱幕前19年的蔣雅文Mandy坦言，被《存酒人》劇組的生命力感動，但未準備復出，如果咁啱嗰個機會係幕前嘅，咁佢就會自然發生，但我而家唔會局限所有可能性，呢個都係我成長一部份。」。

借片尾曲 寄語「面對消散」心情 首次執導電視劇的導演盧煒麟，感謝所有演員對各單元演出的信任與投入。他坦言劇集播畢後感到萬分不捨，認為觀眾對市井酒吧的依戀，正是對生活環境與人際連結的珍惜。作為劇集靈魂的市井酒吧，承載了歡笑、淚水、分離與衝突等情感，當它走到終點，自然令人難以割捨。他更提到第十五集片尾曲HUH!?的《究竟應該點》，正是他對「面對消散」的心情寄語，「我係覺得可惜，但如果係必然嘅，我哋要學識點樣面對消失。呢個係《存酒人》我好想表達嗰樣嘢，雖然我冇好直接咁表達，但係最後呢集會講咗。所以我用《究竟應該點》做15集最尾嘅歌，都幾代表我點樣睇《存酒人》呢件事。多謝大家。」

盼以其他方式回歸 至於市井酒吧的拍攝選址，監製簡君晉透露，原本打算借用真實酒吧作為主要場景，但因導演一句「我想有一集炸咗市井酒吧」，作為導演的他當然支持創作構想，卻也明白身為監製難以向店主交代爆破場面。最終決定由美術組搭建一個專屬的市井酒吧，完美呈現劇中氛圍。最後，盧煒麟表示，希望《存酒人》能獲得觀眾熱烈迴響，未來有機會以音樂會、電影、前傳等不同形式延續這段故事。