衛詩雅爆笑分享聖誕喜悅 收老公「整形」驚喜

衛詩雅的老公周祉安是醫美醫生，早前就為愛妻炮製聖誕「整形」驚喜」。日前(9日)，衛詩雅社交平台拍了一條影片，主題寫道：「真的很驚喜！下次不要了！」她分享指老公於去年婚後的首個聖誕節，悉心預備驚喜禮物。接著衛詩雅首先展示一張去年奪金像影后的照片，她身穿紅色貼身晚裝手持獎座，原來周醫生以照片作參考，特地請廠商製作公仔以作紀念，不過公仔與「真人」大有出入。

衛詩雅在片中表示，「廠商拎咗我呢張相去做公仔，個樣係咁嘅！」公仔笑容、髮型都跟真人相距甚遠，而且鴛鴦眼、粗糙，頭大身細，身材比例不均：「呢份禮物，連廠商都有少少唔好意思，話會重做過畀我哋！」後來，衛詩雅再收到廠商的禮物，「我一定要同大家分享一下我嘅喜悅。」重新製造的公仔，像真度明顯有改善，但仍跟真人有距離，衛詩雅苦笑問大家：「似唔似我呢？最勁係乜嘢呀？係會着燈㗎！」衛詩雅隨即示範發光效果，非常投入地聲演：「嘩，真係好鍾意呀！做得好好呀，老公，多謝你呀！」

網民熱烈留言，商台DJ朱薰就留言，「影后嘅演技實在太出色，難分曲定直。」其中周殷廷YT更直言：「幫我同我兄弟講，我呢度有張梳化床已ready！」兄弟這樣說，周醫生回YT：「唔似咩？」其後周醫生再認真回應：「其實個公仔價錢都唔平，諗住做好少少比多啲錢搵本地公司整㗎，之不過…」雖然禮物有點「驚嚇」，但不少網民都指周醫生浪漫又有心。