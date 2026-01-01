陳庭欣澄清前男友冇10億身家 唔想嫁入豪門

陳庭欣（Toby）今日（11日）出席新劇《非常檢控觀》宣傳活動，Toby接受訪問劇透：「要喺荒山野嶺做一啲好恐怖嘅行為。」提到羅毓儀（Yuki）分享拍攝時遇到靈異事件，Toby表示：「咁我又冇喎！可能我冇點樣去留意。」 被問到如何兼顧拍劇和主持的工作，Toby直言：「其實指劇集真係比較少啲，而家啲劇集通常都喺大灣區度拍攝，做《東張西望》主持檔期有機會係難度期，但有監製經過我都會爭取機會去拍劇。」

分手去唱K發洩 講到早前透露與男朋友楊振源正式分手，Toby說：「我好開心有好多朋友陪住我，我都有去唱K發洩。另外我都好鍾意同我嘅小寵物去互動傾偈，最近鍾意打Pickleball，最瘋癲試過一日玩六個鐘，試過唔記得食嘢，但而家已經回復正常。」

至於好友林盛斌（Bob）公開今年目標要為Toby尋覓結婚對象，Toby笑言：「我真係唔急，順其自然。Bob唔需要再約我出嚟，佢咁公開咁講，我已經非常感受到佢嘅愛。」講到擇偶條件，Toby說：「我覺得你揀人，其實人哋都會揀你。我希望搵一個穩重嘅人，同埋三觀都要相似。」

唔介意被標籤前男友有10億身家 被問到會否介意被標籤前男友有10億身家，Toby表示：「其實我唔係好介意，我知道記者咁樣寫係想大家有深刻印象，其實有澄清過前男友冇10億，但係都冇人理我。我亦有澄清過唔係想嫁入豪門，但我一直都冇機會去澄清，我希望用我嘅行動，會保持入行嘅初心，專注去工作。」