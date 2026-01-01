非常檢控觀｜吳偉豪游嘉欣再度合體演CP有親熱戲 孖父親吳大強拍戲NG

吳偉豪和游嘉欣今日（11日）出席新劇《非常檢控觀》宣傳活動，這是二人繼劇集《回歸》後再度合體演CP。吳偉豪接受訪問表示：「因為角色同埋性格都唔一樣，所以有唔同嘅火花，我已經睇咗套劇五次，每一次睇都係好特別。」談及二人在新劇中演歡喜冤家，游嘉欣表示：「我會成日鬧佢囉！唔會咁嬌俏可人。」游嘉欣透露為了這次新角色而剪短髮，希望呈現一個新的形象給觀眾欣賞。

吳偉豪為劇情需要大方騷肌 游嘉欣被問到是否會以性感造型上陣，游嘉欣笑言：「咁就要睇吓大家對性感嘅定義，會着短褲同埋皮褸，皮褸裏面係着小背心。」講到二人在劇中會否有親熱戲，游嘉欣表示：「唔係好多，但係都好特別！估唔到有一個情節會錫。」至於吳偉豪在劇中大方騷肌，他笑言：「唔係專登嘅，只不過係劇情需要。」談及拍動作戲是否有受傷，他們異口同聲表示：「冇咩特別嚴重嘅，始終拍動作戲都有少少受傷。」

吳大強演孤兒院院長 吳偉豪被問到父親吳大強有份演出《非常檢控觀》，他說：「佢演一個孤兒院嘅院長。」講到是否會在家人面前與父親對戲，吳偉豪笑言：「我哋冇演俾屋企人睇，因為我其實真係好怕醜，我同爹哋攞住個劇本慢慢去拿捏角色。」被問到與爸爸拍對手戲是否試過NG，吳偉豪直言：「梗係有啦！我哋有一場戲一齊彈結他唱歌。」