非常檢控觀｜林俊其與關嘉敏演情侶 羅毓儀唔介意睇男友演出

關嘉敏(Carman) 、林俊其（Kris）和羅毓儀（Yuki）今日（11日）出席新劇《非常檢控觀》宣傳活動，Carman與Kris在劇中演情侶。Carman在受訪期間一度捉實Kris的手臂，之後Yuki立刻在鏡頭前阻止，並激動表示：「你做咩黐佢咁埋？」關嘉敏則表示：「幾年前佢就係鍾意我嘅長頭髮，幾年後就係鍾意Yuki嘅短頭髮。」講到在劇中Carman非常惡，她直言：「我係一個綠茶婊，我真心愛林俊其㗎！」

Yuki自爆拍攝可怕經歷 Carman與Kris被問到在劇中是否有親熱情節：Kris表示：「親就冇啦！熱就有。其實我嘅意思係有親密。」Yuki直言：「我唔會介意睇㗎！因為我要問佢點解要咁樣演？」Kris則補充：「其實佢好想睇到我同其他人親熱，不過佢會嬲。」Yuki透露在拍攝時發生遇到可怕的經歷，她說：「山墳附近有白色嘅人影企咗喺度，我真係打冷震，但係其他人不斷同我講見唔到。」

Carman當Matthew透明 提到Carman早前在社交網上載照片遺忘了標記Matthew，她笑說：「係喎！原來我冇標記佢。其實我心裏面已經好憎恨佢，所以冇標記。已經將佢當咗透明。」Carman續說Matthew經常上載一些她還未做好情緒管理的照片，並表示：「同學我係咪得罪咗你？」Yuki則幫忙解釋：「因為Matthew覺得你幾時都咁好睇。」