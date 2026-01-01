上月滿16歲的Owen Cooper，繼成為艾美獎史上最年輕男配角後，一如所料在金球獎上再下一城，憑《混沌少年時》勇奪最佳男配角，打敗同劇的黑人男星Ashley Walters、《晨早直播室》(The Morning Show)的Billy Crudup、《生活割離術》(Severance)的Tramell Tillman、《白蓮會》(The White Lotus)的Jason Isaacs及Walton Goggins。

Stephen Graham 大熱稱帝

Owen Cooper在劇中飾演13歲犯案少年，當中多場一鏡過場面令人對他刮目相看，今次他大熱奪得最佳男配角，Owen Cooper上台多謝劇組、演員及Netflix，亦表示：「感覺很不真實，真是一段神奇的旅程，我和我的家人一起走了過來，我們會永遠感恩這一切，我從不知道我會變好嗎，還是會變糟糕？所以冒了這個險，參加了戲劇課程，我是班上唯一的男孩，很尷尬，但我也熬過來了。我現在還是個學徒，每天都是學習的狀態，跟身邊影響我、啓發我的人學習，沒有你們我不會在這裡。」贏盡現場歡呼及掌聲，