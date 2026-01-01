第83屆金球獎頒獎禮於香港時間今日(1月11日)早上舉行，Netflix大熱劇《混沌少年時》(Adolescence)共獲5項提名，包括最佳迷你劇集及電視電影、男主角、男女配角，結果一如所料大獲全勝，擸走最佳迷你劇集及電視電影等共4大獎成為劇集組別的大贏家。
上月滿16歲的Owen Cooper，繼成為艾美獎史上最年輕男配角後，一如所料在金球獎上再下一城，憑《混沌少年時》勇奪最佳男配角，打敗同劇的黑人男星Ashley Walters、《晨早直播室》(The Morning Show)的Billy Crudup、《生活割離術》(Severance)的Tramell Tillman、《白蓮會》(The White Lotus)的Jason Isaacs及Walton Goggins。
Stephen Graham大熱稱帝
Owen Cooper在劇中飾演13歲犯案少年，當中多場一鏡過場面令人對他刮目相看，今次他大熱奪得最佳男配角，Owen Cooper上台多謝劇組、演員及Netflix，亦表示：「感覺很不真實，真是一段神奇的旅程，我和我的家人一起走了過來，我們會永遠感恩這一切，我從不知道我會變好嗎，還是會變糟糕？所以冒了這個險，參加了戲劇課程，我是班上唯一的男孩，很尷尬，但我也熬過來了。我現在還是個學徒，每天都是學習的狀態，跟身邊影響我、啓發我的人學習，沒有你們我不會在這裡。」贏盡現場歡呼及掌聲，
與此同時，《混沌少年時》贏得最佳迷你劇集及電視電影大獎，劇中飾演父親的英國男星Stephen Graham大熱稱帝，擊敗《怪物：艾德蓋恩的故事》(Monster: The Ed Gein Stor)的查理漢南(Charlie Hunnam)、《黑鏡》(Black Mirror)及《黑兔》(Black Rabbit)的祖狄羅(Jude Law)等，成為括迷你劇集及電視電影最佳男主角。另外，在《混沌少年時》中飾演臨床心理學家的英國女演員Erin Doherty，同樣以熱門姿態贏得最佳女配角。