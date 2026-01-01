第83屆金球獎頒獎禮於香港時間今日(1月11日)早上舉行，去年熱爆的Netflix的動畫電影《Kpop獵魔女團》，擊敗《鬼滅之刃無限城篇》、《優獸大都會2》(Zootopia 2)、《外星奇遇記》(Elio)等奪最佳動畫電影獎，並憑主題曲《Golden》獲「最佳原創電影歌曲」獎，擊敗《阿凡達3》的《Dream As One》、《罪人們》歌曲《I Lied To You》和《魔法壞女巫：第二章》等，成為首支韓語流行曲獲電影歌曲獎。
《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》，由韓國唱作人Ejae、美籍韓裔歌手Audrey Nuna及Rei Ami為虛擬女團HUNTR/X主唱，Ejae激動致詞：「我曾努力工作10年，但被行內人拒絕，指我把聲唔夠好。我惟有靠創作音樂去繼續，今日作為歌手同作曲人，我終於嚟到呢度……」台下即為她歡呼打氣。她多謝未婚夫又以韓文多謝媽媽，最後引用歌詞表示：「呢個獎係送俾所有曾被拒諸門外嘅人，永遠唔會太遲去發光發亮，就好似命中註定一樣。」此曲是首支登上美國Billboard Hot 100單曲榜冠軍的K-Pop女子組合。《罪人》(Sinners)雖失落電影歌曲將，但亦獲得最佳電影配樂。