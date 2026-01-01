一周星星｜曾志偉曾被睇死任期不超過一年 遺憾未做到有認可性音樂頒獎禮

娛樂訪談節目《一周星星》第五集嘉賓，是在早前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中榮獲「萬千光輝榮譽傳奇」獎項、並將於本月21日起，由TVB總經理（節目內容營運）轉任新成立、專責就新節目內容及策略方向向董事局提供建議的諮詢委員會召集人的曾志偉。 談到擔任了五年總經理，志偉竟以「得不償失」形容 ，不過志偉口中所謂的失，是指失去了很多他理想中的六十歲理想退休生活，他說：「得係得到好多嘢嘅，都學到嘢嘅，原來做管理層係咁嘅；得到大家嘅肯定啦，最開心係街見到好多陌生人，三唔識七要行番轉頭搵我話：『多謝你呀曾生。』『多謝我咩呀？』『好好睇呀依家啲節目』，即刻成個人冧晒。」、「失係咩呢，我最記得我60歲生日嗰時，我猛咁同人講黃金十年呀，我呢十年要好好享受人生，趁行得走得wet得樣樣都得嘅時間…無端端臨尾仲要走番嚟TVB捱騾仔喎，又未做過喎最慘。」志偉續指做電視圈尤其TVB是「冇得停架喎」：「好似做完港姐咁，聽日台慶又嚟喇，做完頒獎典禮又嚟喇，無止境地…不停度嘢諗嘢。」

開會責任壓力大致睡眠質素變差 談到芷珊指他白頭髮變多，志偉搞鬼笑指只是因為「沒時間」，他說：「初初入TVB嘅時間哩，都染吓（頭髮）啦，後尾都費事染，多得滯，我睇番返嚟嗰張相（啲頭髮）全黑架。」雖然白頭髮變多與健康無關，但志偉坦言擔任總經理期間身體確有變差，而其中一個源頭竟是因太過擔心開會遲到：「我最唔想開會，我最驚，責任好大，一定要較鬧鐘。因為你唔喺度啲會開唔成，我會好內疚，（變相成日）七點幾要起身，嘩！好大壓力。」、「唔夠熟睡個人精神會好差，以前我哋自然醒架嘛，邊使較鬧鐘！」

而談到過去五年在職期間對於推動節目內容創作的表現，志偉只給予自己50分！他說：「盡力就100分，好唔好可能得五十分啦。我未做到要放棄一啲嘢，因為我哋人手有限，我都冇諗過有啲同事嚟辭職話，『你返嚟真係做死人，我過隔籬啲電視台好得閒，一年可能做一個節目架咋，你哋係不停手』，我先知道自己太癲，原來我哋度咗過千個節目，邊用得晒！」

有籌備過做音樂頒獎典禮 志偉又坦言五年任內確有「還剩一件未做的事」，他說：「呢樣我覺得最遺憾，其實我自己最想做番一個，我哋香港大家都認可嘅音樂頒獎典禮，但始終我返嚟呢幾年都仲未做到。因為頒獎典禮必須有一個大家都好認可嘅音樂榜，我哋未夠時間去做好咁多音樂上嘅嘢，呢個係我唯一嘅遺憾，其實我唔止想做香港，我想做成個大灣區嘅音樂頒獎典禮，其實有籌備過，我都同好多大灣區唔同電視台開過會，但未喺我任期發生到。」

對於不少同事認為他是節目內容創作的「定海神針」，志偉謙稱自己最重要的責任其實是有承擔：「我哋做呢個位最緊要我哋有承擔，做得唔好要出嚟承擔，因為你知架喎，你畀佢哋做架喎。」、「就算有啲你真係唔知，你都要話OK，你要幫下面啲人孭先得嘅，同埋好多大膽嘅嘢我哋要去做，未必一定得，但都要試。」志偉續指2022年讓周奕瑋一人主持整個《萬千星輝頒獎典禮》，便是其中一個十分大膽的嘗試。

望真正退休後學中醫增值 至於辭任總經理後的打算，志偉笑言最開心是可以零企業包袱地回歸幕前，他說：「我最想返嚟做咩？做港姐！問港姐問題。」志偉又指當初殺入無綫做管理層時，普遍不被看好：「全世界睇死我一定唔夠一年，『佢個人係咁，三分鐘熱度』，『好難得啦佢做五年』。」活到這個年紀仍熱血滿腔、充滿拼勁的志偉，透露真正退休後能抽空讀書增值自己：「因為我鍾意不斷有新嘢，其實我有好多嘢好想學，我報咗兩次名去學中醫，結果都係冇返到學。」

回顧過去多年的主持工作及參與綜藝節目，志偉坦言對自己影響最大的是《獎門人》，他說：「邊有人做一個節目做三十年？同埋對我嚟講係自己最滿意嘅一件事，獎門人先至係我一個親力親為嘅節目，每條題目都係我自己起，每個環節都係我自己諗咁滯。」、「我（嗰時）每晚做完都請食宵夜檢討，啲人問『咁成功都檢討？』『成功先要檢討…點解好睇？點解上個禮拜唔夠好睇？因為多咗啲乜嘢？點解請呢啲人好玩？邊個好玩？佢有幾識玩？好玩在邊度？』，他說：「其實檢討唔係話做差咗要檢討，做好都要檢討，點解好咗！你搵到好嘅原因，你先至可以做得更好。」

親揭最愛與已故藝人肥姐合作原因 又謂最後悔的一件事，是曾於節目中因貪好玩向汪明荃阿姐「飛拖」，結果遭肥姐沈殿霞鬧爆「想死呀你」，志偉說：「所以我點解話我最鍾意拍肥姐，係卒之有個人可以喝住我…最開心可以做小子，做小子可以講嘢當開玩笑呀嘛。」 志偉又指即使做了多年主持兼大騷經驗豐富，但出台前還是免不了緊張，他說：「係TVB先有咁多Live Show，全世界都冇，所以啲主持真係驚心動魄，明明去完洗手間，臨出都要再去一次，我個人冇手汗，但做主持臨出場會有手汗，你驚出錯吖嘛，係冇得返轉頭。」