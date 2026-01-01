第83屆金球獎頒獎典禮於香港時間今天(12日)中午已舉行完畢，由里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演、保羅湯馬士安德遜(Paul Thomas Anderson)執導的《一戰再戰》(One Battle After Another)賽前共獲9項提名，結果由茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)頒發音樂及喜劇類最佳電影時，《一戰再戰》成功勇奪音樂及喜劇類最佳電影，里安納度狄卡比奧領軍上台接受殊榮；保羅湯馬士安德遜亦包辦最佳導演及最佳編劇，堤亞娜泰勒(Teyana Taylor)入行20年亦在金球獎上首奪最佳女配角。
佐治古尼頒獎
由中國籍女導演趙婷執導的《Hamnet》改編自2020年同名小說，該片被視為頒獎禮大熱之一，佐治古尼(George Clooney)與當切度(Don Cheadle)於尾聲登場頒獎劇情類最佳電影，趙婷得悉該片得獎時顯得一臉不可置信，並與擔任製片人的史蒂芬史匹堡(Steven Spielberg)等拍檔上台領獎，她在台上紛紛感謝戲組台前幕後。
電影組得獎名單
劇情類最佳電影
《Hamnet》
劇情類最佳男主角
《The Secret Agent》華格拿慕拉(Wagner Moura)
劇情類最佳女主角
《Hamnet》Jessie Buckley
音樂及喜劇類最佳電影
《一戰再戰》
音樂及喜劇類最佳男主角
《Marty Supreme》添麥菲查洛美
音樂及喜劇類最佳女主角
最佳電影女配角
《一戰再戰》堤亞娜泰勒
最佳電影男配角
《情感的價值》(Affeksjonsverdi)倫史卡斯格 (Stellan Skarsgård)
最佳劇本
《一戰再戰》保羅湯馬士安德遜
電影和票房成就獎
《罪人》
最佳導演
《一戰再戰》保羅湯馬士安德遜
最佳原創歌曲
《Golden》《Kpop獵魔女團》
最佳動畫電影
《Kpop獵魔女團》