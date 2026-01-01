第83屆金球獎頒獎典禮於香港時間今天(12日)中午已舉行完畢，由里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演、保羅湯馬士安德遜(Paul Thomas Anderson)執導的《一戰再戰》(One Battle After Another)賽前共獲9項提名，結果由茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)頒發音樂及喜劇類最佳電影時，《一戰再戰》成功勇奪音樂及喜劇類最佳電影，里安納度狄卡比奧領軍上台接受殊榮；保羅湯馬士安德遜亦包辦最佳導演及最佳編劇，堤亞娜泰勒(Teyana Taylor)入行20年亦在金球獎上首奪最佳女配角。