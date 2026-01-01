熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-12 13:34
更新：2026-Jan-12 13:34

金球獎2026｜史蒂芬史匹堡率趙婷上台領獎 《Hamnet》奪劇情類最佳電影 (附電影組得獎名單)

分享：
72c22a73 6678 47e5 a541 6064b78150e7

史蒂芬史匹柏率趙婷上台接受劇情類最佳電影殊榮。

adblk4

83屆金球獎頒獎典禮於香港時間今天(12)中午已舉行完畢，由里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演、保羅湯馬士安德遜(Paul Thomas Anderson)執導的《一戰再戰》(One Battle After Another)賽前共獲9項提名，結果由茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)頒發音樂及喜劇類最佳電影時，《一戰再戰》成功勇奪音樂及喜劇類最佳電影，里安納度狄卡比奧領軍上台接受殊榮；保羅湯馬士安德遜亦包辦最佳導演及最佳編劇，堤亞娜泰勒(Teyana Taylor)入行20年亦在金球獎上首奪最佳女配角。

Ab3ccd75 ce5a 43b7 8461 9c9c9aa47642

茱莉亞羅拔絲登場贏得全場掌聲。

佐治古尼頒獎

由中國籍女導演趙婷執導的《Hamnet》改編自2020年同名小說，該片被視為頒獎禮大熱之一，佐治古尼(George Clooney)與當切度(Don Cheadle)於尾聲登場頒獎劇情類最佳電影，趙婷得悉該片得獎時顯得一臉不可置信，並與擔任製片人的史蒂芬史匹堡(Steven Spielberg)等拍檔上台領獎，她在台上紛紛感謝戲組台前幕後。

adblk5

01 Abb175e1 e024 4061 9d82 10b979390d89 03 02 MV5BOTc4ZGE1ODItNjVkYy00YWUwLThmZDUtMTc3YjMzNGEzODJhXkEyXkFqcGdeQWFybm8@. V1 Jesse Buckley in Hamnet Review

電影組得獎名單

劇情類最佳電影

Hamnet

劇情類最佳男主角

The Secret Agent》華格拿慕拉(Wagner Moura)

劇情類最佳女主角

HamnetJessie Buckley

音樂及喜劇類最佳電影

《一戰再戰》

音樂及喜劇類最佳男主角

Marty Supreme》添麥菲查洛美

音樂及喜劇類最佳女主角

最佳電影女配角

《一戰再戰》堤亞娜泰勒

最佳電影男配角

《情感的價值》(Affeksjonsverdi)倫史卡斯格 (Stellan Skarsgård)

最佳劇本

《一戰再戰》保羅湯馬士安德遜

電影和票房成就獎

《罪人》

最佳導演

《一戰再戰》保羅湯馬士安德遜

最佳原創歌曲

Golden》《Kpop獵魔女團》

adblk6

最佳動畫電影

Kpop獵魔女團》

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務